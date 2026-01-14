Tecnología

Si el wifi es más lento que el cable: haciendo esto podría mejorar la velocidad y estabilidad de la conexión a internet

Esta situación no siempre se debe a fallas del operador, sino a factores técnicos, ambientales y de configuración que influyen directamente en el rendimiento del wifi.

Redacción Tecnología
14 de enero de 2026, 9:52 p. m.
Así puede mejorar la velocidad de su conexión wifi.
Foto: Getty Images

El acceso a Internet se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo de múltiples actividades diarias. De hecho, es habitual percibir una diferencia significativa entre la velocidad de conexión que se obtiene al usar un cable Ethernet y la que se recibe a través de la red wifi.

Aunque en condiciones óptimas ambas alternativas pueden ofrecer un desempeño similar, en la práctica la conexión inalámbrica suele presentar más inconvenientes. Esta situación no siempre se debe a fallas del operador, sino a factores técnicos, ambientales y de configuración que influyen directamente en el rendimiento del wifi.

Si no quiere que la IA lea sus correos en Gmail, haga este ajuste para limitar su acceso en segundos

Por fortuna, existen recomendaciones prácticas que pueden incorporarse en la rutina diaria para mejorar la experiencia de navegación y reducir estos inconvenientes. De acuerdo con el sitio Redes Zone, el primer paso, y lo que más recomiendan los expertos, es realizar varias comprobaciones.

Ejecutar pruebas de velocidad permite conocer con mayor precisión el rendimiento real de la conexión y compararlo con el plan contratado, tanto por wifi como por cable. Estas mediciones deben hacerse en distintos momentos y desde varios dispositivos, lo que ayuda a identificar si se trata de una falla puntual, una limitación del equipo o un problema general.

Estos datos demuestran que la conexión por cable no solo es más rápida, sino fundamentalmente más estable.
Foto: Getty Images

Además de la velocidad, estos test revelan la latencia, un aspecto crucial para actividades como los videojuegos en línea o las videollamadas, donde un ping elevado puede afectar seriamente el uso cotidiano de Internet.

Uno de los ajustes que puede ayudar a mejorar el rendimiento del wifi es modificar el canal de transmisión. En muchos entornos, especialmente en zonas residenciales, varios routers operan en los mismos canales o en frecuencias cercanas, lo que provoca saturación y reduce la velocidad de la conexión.

El router wifi es el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios.
Foto: Getty Images/Maskot

Asimismo, comprobar la banda de frecuencia activa. La red de 2,4 GHz, aunque ofrece mayor alcance, suele verse más afectada por interferencias y presenta un rendimiento inferior. Por el contrario, la banda de 5 GHz proporciona mayor velocidad y estabilidad, aunque su cobertura es más limitada.

Otra alternativa para mejorar la calidad de la conexión inalámbrica consiste en incorporar dispositivos que refuercen la señal. Los repetidores wifi son una opción práctica y accesible, ya que permiten ampliar la cobertura hacia zonas donde la conexión es débil, ofreciendo mayor estabilidad y velocidad para los equipos conectados.

Así funciona el MEMC, la función del televisor que mejora la imagen al ver películas

Además de los repetidores, existen soluciones más avanzadas como los sistemas wifi mesh, que utilizan varios nodos distribuidos estratégicamente para garantizar una señal uniforme en toda la vivienda. También están los dispositivos PLC, que aprovechan el cableado eléctrico para llevar la conexión a distintos puntos del hogar.

En cualquiera de los casos, es recomendable optar por equipos de marcas reconocidas y con tecnología actualizada, que incorporen estándares recientes como Wifi 7, con el fin de asegurar un mejor rendimiento y una experiencia de conexión más estable.

