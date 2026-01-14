Tecnología

Si no quiere que la IA lea sus correos en Gmail, haga este ajuste para limitar su acceso en segundos

Con el avance rápido de la IA, la empresa ha puesto su atención en utilizar datos reales para mejorar el rendimiento de sus sistemas y optimizar la ayuda que ofrece a los usuarios.

Redacción Tecnología
14 de enero de 2026, 3:44 p. m.
Este es el ajuste clave para impedir que la IA de Google analice sus correos.
Este es el ajuste clave para impedir que la IA de Google analice sus correos.

Desde hace algunos años, la inteligencia artificial ya forma parte del día a día de millones de personas, muchas veces sin que lo noten. Y es que hoy en día para la mayoría de los usuarios, contar con una cuenta de Google es casi inevitable, ya que en ese proceso Gmail suele ser el punto de partida obligatorio para acceder al navegador y al resto de servicios de la compañía.

Sin embargo, esta aparente comodidad no responde únicamente a facilitar el uso de sus plataformas, sino también a una estrategia de Google para mantener a las personas dentro de su entorno digital y fomentar el uso continuo de todos sus servicios.

Con el crecimiento acelerado de la IA, el interés de la compañía se ha desplazado también hacia el uso de información real para perfeccionar sus sistemas y hacerlos más eficaces en la asistencia a los usuarios. Aunque este enfoque promete soluciones más precisas y adaptadas a las necesidades cotidianas, implica abrir el contenido de las cuentas personales al análisis de la IA, generando preocupación sobre la privacidad.

Photos puede volverse más lento e impedir subir nuevas fotos cuando el espacio se agota.
El límite de Gmail afecta también a otras aplicaciones y al respaldo de contenidos importantes. Foto: Getty Images

En ese contexto, herramientas como Gemini pueden acceder al correo electrónico para ofrecer funciones prácticas, como resumir mensajes, localizar información relevante o realizar búsquedas personalizadas.

No obstante, estas ventajas entran en conflicto con mecanismos de seguridad más estrictos, como el cifrado de extremo a extremo, ya que el acceso de la IA al contenido puede debilitar la confidencialidad que muchos usuarios esperan de sus comunicaciones.

Si su Gmail ya no tiene almacenamiento: haciendo esto puede liberarlo, sin necesidad de pagar un peso

Ante las inquietudes que genera el acceso de la IA al contenido personal, Google ofrece una alternativa para quienes desean reforzar su privacidad. La compañía reconoce que estas funciones pueden entrar en conflicto con las expectativas de confidencialidad de los usuarios, por lo que habilitó un ajuste simple que permite limitar la intervención de la IA en la cuenta de correo, sin importar si el dispositivo es Android o iPhone.

Con un truco rápido, es posible eliminar los correos más pesados y hacer que Gmail funcione mejor.
El usuario reduce el uso de herramientas basadas en IA sobre sus correos y recupera un mayor control sobre cómo se analiza su información. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

El proceso se realiza directamente desde la aplicación de Gmail y solo toma unos instantes: ingresar al menú principal, acceder a los ‘Ajustes’, elegir la cuenta correspondiente y desactivar la opción de ‘Funciones inteligentes’.

Con este cambio, el usuario reduce el uso de herramientas basadas en IA sobre sus correos y recupera un mayor control sobre cómo se analiza su información.

