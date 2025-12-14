Si su Gmail ya no tiene almacenamiento: haciendo esto puede liberarlo, sin necesidad de pagar un peso

Uno de los problemas más comunes actualmente es la falta de espacio de almacenamiento y no solo en celulares o computadores, sino también en el correo electrónico.

En Gmail, por ejemplo, Google ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito, pero es importante tener en cuenta que este espacio se comparte entre todos los servicios de la compañía.

Por lo tanto, si se usan varias aplicaciones de Google, como Drive o Photos, (dependiendo el tipo de uso) la capacidad disponible se puede agotar rápidamente.

Aunque la solución que Google suele sugerir es contratar más almacenamiento, existen formas sencillas de liberar espacio sin gastar un solo peso y continuar usando tu correo con normalidad.

Encuentra y elimina los correos más pesados

Una de las maneras más prácticas de liberar espacio en Gmail es encontrar los mensajes que más ocupan memoria y que ya no sean de utilidad.

Para ello, se debe utilizar un comando dentro de la aplicación: una vez dentro de la app o en la versión de escritorio se debe escribir larger:15MB en la barra de búsqueda mostrará y lo que sucederá es que aparecerán todos los correos que superen los 15 MB de tamaño.

Usando el comando larger:15MB en Gmail se pueden ver los correos que ocupan más espacio. | Foto: Gmail - SEMANA

Esta función permite localizar de inmediato los mensajes que más espacio consumen y eliminarlos si ya no son necesarios, incluso se puede ajustar la cantidad de MB según lo que se quiera borrar.

Una vez se busquen estos correos con el comando, solo hay que seleccionar los correos y eliminarlos cuidadosamente para ganar espacio de manera efectiva.

Qué pasa cuando Gmail, Drive y Photos están llenos

Cuando se alcanza el límite en los servicios de Google, no todo funciona como antes. En Drive, por ejemplo, no será posible subir nuevos archivos ni realizar copias de seguridad de documentos o aplicaciones vinculadas, como WhatsApp.

El límite de Gmail afecta también a otras aplicaciones y al respaldo de contenidos importantes. | Foto: Getty Images