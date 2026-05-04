Si recibió un correo con estos detalles, tenga cuidado: delincuentes usan este anzuelo para vaciar cuentas bancarias

Cada vez es más frecuente que las personas reciban mensajes con enlaces maliciosos o solicitudes sospechosas, especialmente a través del correo electrónico. La preocupación crece debido al perfeccionamiento de las estrategias utilizadas por los delincuentes, quienes logran engañar a los usuarios mediante mensajes que aparentan provenir de entidades legítimas.

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De acuerdo con el portal especializado en ciberseguridad Kaspersky, uno de los fraudes más habituales en la actualidad consiste en correos electrónicos que simulan ser enviados por Google y notifican sobre una supuesta orden judicial para acceder al contenido de la cuenta del usuario.

El mensaje fraudulento es elaborado para replicar con precisión el formato oficial de la empresa, incluso utilizando direcciones de remitente que aparentan ser legítimas, como no-reply@accounts.google.com. Debido a su tono formal y jurídico, este tipo de comunicación despierta de inmediato preocupación y desconcierto en el destinatario, generando incertidumbre sobre posibles consecuencias legales.

En algunos casos, los ciberdelincuentes han logrado imitar el tono y la forma de hablar de empleados reales de Google. Foto: Getty Images

Esa reacción emocional es justamente la que buscan los ciberdelincuentes: que la víctima actúe de inmediato, sin detenerse a comprobar si el mensaje es auténtico. Sin embargo, el engaño no termina ahí.

Para hacerlo más creíble, el correo suele incluir enlaces que aparentemente conducen a una página oficial de soporte de Google, donde se detalla el supuesto requerimiento judicial. A simple vista, incluso el dominio del enlace puede parecer completamente legítimo.

No obstante, quienes conocen las dinámicas del entorno digital identificarán que se trata de un caso de phishing. En este tipo de fraude, los atacantes aprovechan servicios reales de Google para encubrir sus intenciones, logrando que los mensajes luzcan auténticos y persuadiendo a muchos usuarios a hacer clic en enlaces peligrosos.

Los ataques de whale phishing suelen estar altamente personalizados. Foto: Getty Images

Según la firma especializada Kaspersky, un aspecto clave para detectar este tipo de correos es revisar cuidadosamente los encabezados. Aunque la dirección del remitente parezca confiable a primera vista, un análisis más detallado suele evidenciar irregularidades.

Uno de los primeros indicios de sospecha se encuentra en el enlace incluido, que puede redirigir a páginas alojadas en sitios como sites.google.com. Aunque esto puede generar confianza, en realidad es una estrategia utilizada por los estafadores para camuflar sus engaños aprovechando plataformas legítimas.

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Otro elemento importante es el campo “para”, que debería mostrar claramente la dirección del destinatario. En estos correos fraudulentos, sin embargo, es común encontrar direcciones extrañas o manipuladas, diseñadas para parecer técnicas, pero que en realidad no corresponden a comunicaciones oficiales.

Estas direcciones suelen incluir errores sutiles o estructuras poco habituales, lo que constituye una señal de alerta. Además, su presencia en ese apartado no tiene justificación, lo que refuerza las dudas sobre la autenticidad del mensaje.

El objetivo principal es vulnerar la privacidad y obtener beneficios económicos o acceso a información sensible. Foto: Getty Images

Finalmente, el campo “enviado por” también puede revelar pistas clave. En muchos casos aparece una dirección que no guarda relación con los servidores oficiales de Google, lo que confirma la naturaleza fraudulenta del correo.

A pesar de estas señales, muchas personas pasan por alto estos detalles, especialmente cuando el mensaje está bien redactado y transmite urgencia.