El celular es uno de los objetos más atacados por ciberdelincuentes, y uno de los métodos más frecuentes consiste en camuflar programas maliciosos bajo la apariencia de herramientas útiles.
Aunque existe la creencia de que las tiendas oficiales son totalmente seguras, expertos advierten que aplicaciones fraudulentas logran infiltrarse en estos catálogos, disfrazadas de editores de fotos, servicios de VPN gratuitos o asistentes de inteligencia artificial.
La trampa de las autorizaciones desproporcionadas
Una de las formas más fáciles de reconocer cuando una aplicación está hackeada, o como se le dice popularmente en Colombia, “chuzada”, es revisar los permisos que solicita para funcionar.
Es importante tener en cuenta que resulta sospechoso que aplicaciones de funciones básicas, como un cronómetro o un juego sencillo, exijan, al momento de ser instaladas, acceso a la cámara, el micrófono o la lista de contactos sin una justificación lógica.
Existen permisos especialmente críticos que deben ser vigilados, como los servicios de accesibilidad en Android, que permiten a la aplicación “leer” lo que se escribe en pantalla y otorgarse permisos adicionales sin intervención humana.
Asimismo, el permiso de superposición (overlay) es una técnica utilizada para mostrar ventanas falsas sobre aplicaciones legítimas y así capturar credenciales de acceso.
Señales del celular que alertan sobre aplicaciones comprometidas
En caso de no recordar si aceptó estos permisos, una forma sencilla de detectarlo es a través de señales como el rápido agotamiento de la batería o el consumo excesivo de datos móviles, lo que sugiere procesos activos en segundo plano.
Además, si el celular comienza a mostrar publicidad invasiva sin motivo aparente o si se detecta que sensores como la ubicación o el micrófono se activan en horarios inusuales, es muy probable que el dispositivo esté comprometido. Los sistemas operativos modernos permiten verificar, en un “panel de privacidad”, qué aplicaciones han accedido a estos sensores en los últimos días, lo que facilita la detección de intrusos.