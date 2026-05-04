Usar los electrodomésticos de la casa en esta hora “crítica” podría duplicar su factura de energía

Para muchas personas, la factura de la luz se ha convertido en un gasto difícil de sostener mes a mes, no solo por el alto costo de las tarifas, sino también por las variaciones que dependen del consumo diario.

Electrodomésticos de la cocina que podrían causar incendios si no se desconectan después de su uso

Una de las estrategias más efectivas para reducir este gasto es identificar las horas del día en las que la energía resulta más costosa y ajustar el uso de los electrodomésticos a esos periodos. Así, es posible disminuir el impacto en el bolsillo sin dejar de aprovechar la comodidad que ofrecen estos equipos.

En este contexto, las empresas del sistema eléctrico han definido tres franjas horarias que influyen directamente en el costo del kilovatio-hora: punta, intermedia y valle. En los momentos de mayor demanda, cuando gran parte de los hogares utiliza simultáneamente electrodomésticos de alto consumo, el precio de la energía suele incrementarse de forma notable.

El aumento en el recibo de la luz mes a mes puede ser causado por una combinación de factores. Foto: Getty Images

Por el contrario, durante las horas en las que el uso de la red disminuye, la electricidad es más económica. Esto permite a los usuarios reorganizar sus actividades en casa y evitar aumentos inesperados en la factura mensual.

Según un análisis del comparador energético Selectra, quienes tienen una tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) pueden pagar hasta un 14,5 % más o menos por la electricidad, dependiendo de la franja horaria en la que la consuman.

Un aumento en el consumo de energía puede afectar el bolsillo de los usuarios. Foto: Getty Images

Los horarios de mayor consumo de energía

Según los datos analizados, el horario más barato para consumir electricidad bajo la tarifa PVPC se ubicó entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada, cuando el kilovatio-hora alcanzó un valor de 11,03 céntimos. Por el contrario, entre las 9:00 y las 10:00 de la noche el precio subió hasta 12,63 céntimo.

Este comportamiento está directamente relacionado con los hábitos de consumo en los hogares. A partir de las 5:00 a.m., el precio comienza a incrementarse debido al aumento en la demanda y llega a su punto más alto hacia las 9:00 a.m.

Adoptar buenas prácticas para evitar un aumento en el consumo de energía beneficia a cada usuario. Foto: Getty Images

Luego, entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., la tarifa se estabiliza, coincidiendo con el momento en que muchas viviendas permanecen desocupadas. Sin embargo, al caer la tarde, el costo vuelve a elevarse y alcanza su máximo en la franja nocturna, especialmente entre las 9:00 y las 10:00 p.m., antes de descender nuevamente.

Frente a este panorama, surge la pregunta sobre cuál es el mejor momento para utilizar los electrodomésticos de uso cotidiano. En el caso del calentador de agua, uno de los equipos que más energía consume, los expertos recomiendan ajustarlo a las rutinas diarias para que funcione únicamente cuando sea necesario.

Además, aprovechar las horas nocturnas de menor demanda puede representar un ahorro importante, evitando su uso en horarios de alto costo como las 9:00 p.m.

Lo que no sabía sobre dejar el cargador del celular conectado todo el día: el error que podría salirle caro

En cuanto al microondas, aunque su potencia ronda 1 kilovatio por hora, su impacto en la factura suele ser bajo debido al poco tiempo de uso. Distinto ocurre con la lavadora, cuyo consumo sí es significativo; por ello, se sugiere utilizarla en horarios como entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, teniendo en cuenta también factores como el ruido y la necesidad de secar la ropa de inmediato.

Por su parte, la plancha, otro de los aparatos que más energía demanda, debería emplearse preferiblemente en las primeras horas de la tarde para evitar coincidir con los picos de consumo nocturnos. El lavavajillas, en cambio, ofrece mayor flexibilidad, ya que puede utilizarse en momentos de menor demanda, como después del almuerzo o antes de dormir.