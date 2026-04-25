La cocina es uno de los espacios de la casa que más consume energía. En este lugar, designado para preparar alimentos, conviven electrodomésticos de gran capacidad como neveras, estufas, hornos y microondas.

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La combinación de los dispositivos más los hábitos de muchas personas hace que el consumo sea mayor. Por esta razón, existe una serie de consejos para reducir el gasto energético y economizar en casa.

Así lo confirmó el experto en electrodomésticos Paul Carcel, quien trabaja como business manager de CBI & Dishwasher en Haier Smart Home Iberia. De acuerdo con Carcel, la primera recomendación es invertir en electrodomésticos inteligentes ‘clase A’. Los modelos viejos tienen un consumo superior a los nuevos con certificación ‘A+++’.

“Algunos modelos incorporan clase energética A-30 %, lo que significa que consumen hasta un 30 % menos de energía que el umbral exigido para obtener la ‘clase A’, la más alta según la normativa europea”, explicó el experto.

Actualmente, estos utilizan tecnologías que reducen el gasto eléctrico por medio de herramientas como las placas de inducción, la iluminación LED y los sensores de carga o motor.

En lo posible, se recomienda usar refrigeradores con inteligencia artificial, que cuentan con detectores avanzados que gestionan la temperatura. Adicional a eso, las placas de cocina de inducción utilizan campos electromagnéticos para calentar la comida, traen beneficios por su rapidez y son conocidas por su eficiencia energética. Según el experto, las placas de inducción calientan directamente la comida y no solo la superficie.

“Las inducciones de última generación incorporan tecnologías como Varycook, que permiten dominar técnicas de cocina profesional desde la comodidad de casa. Puedes hervir en la zona de alta potencia, cocinar en la zona media o mantener calientes los alimentos en la zona baja; gracias a esta tecnología se evitan pérdidas de calor innecesarias”, señaló Carcel para la revista AS.

Otras recomendaciones para ahorrar en la cocina

El uso estratégico de la cocción puede ayudar a reducir costos de energía en casa, según Carcel. Esto se refiere a utilizar la energía sobrante de algunos aparatos. Un ejemplo puede ser apagar el horno o la placa 10 minutos antes y dejar que el calor acumulado finalice la cocción.

Se aconseja apagar el horno minutos antes de terminar y dejar que el calor acumulado finalice la cocción. Foto: Getty Images/iStockphoto

El conjunto de recomendaciones recuerda que las tapas sobre las ollas también permiten que los líquidos hiervan más rápido y, por lo tanto, se gaste menos energía en la cocina. Las ollas a presión son aliadas a la hora de reducir los costos, debido a que minimizan el tiempo de cocción.

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Por último, Carcel recomienda evitar el llamado “consumo fantasma”, que se refiere a los dispositivos que están apagados pero siguen consumiendo energía. Para ello, la empresa de energía Repsol aconsejó desconectar aparatos pequeños como tostadoras o cafeteras y realizar mantenimientos periódicos.

“Aunque no estemos usando estos dispositivos, mientras permanezcan enchufados a la red eléctrica, una de estas bobinas siempre sigue en funcionamiento. Esta es la razón de que, cuando se mantienen en modo stand-by, en muchos dispositivos eléctricos podamos seguir viendo encendido el piloto rojo”, explicó la compañía.

Además, se puede evitar el uso de electrodomésticos como el horno o el microondas para descongelar alimentos. La sugerencia del experto es sacarlos del refrigerador con un tiempo prudente antes de usarlos y evitar gastar más energía.