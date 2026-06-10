Si quiere evitar que el consumo de energía en la factura se dispare, estos son los electrodomésticos que debería aprovechar más

Uno de los aspectos que las personas suelen ignorar o pasar por alto es el consumo de energía durante el uso de los electrodomésticos, ya que varios aparatos pueden estar funcionando al mismo tiempo, lo que incrementa la factura mensual y se convierte en una carga económica para los hogares.

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De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, mantener conectados ciertos aparatos eléctricos puede significar un aumento innecesario en la factura de electricidad, incluso cuando no se están utilizando.

Una alternativa eficaz para disminuir el gasto de electricidad en el hogar, según el sitio web de Electrolux, es aprovechar el “modo ECO” disponible en electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas. Esta función está diseñada para optimizar el consumo energético al utilizar temperaturas más bajas durante el lavado, reduciendo así la energía necesaria para calentar el agua.

Esta función está diseñada para optimizar el consumo energético al utilizar temperaturas más bajas durante el lavado. Foto: Getty Images

Aunque los ciclos suelen durar más tiempo, el sistema mantiene una limpieza adecuada para prendas y utensilios con niveles normales de suciedad, permitiendo obtener buenos resultados sin incrementar el consumo eléctrico.

Por su parte, el horno también puede influir significativamente en el consumo de energía del hogar. Para utilizarlo de manera más eficiente, los expertos recomiendan aprovechar cada encendido al máximo, preparando varios alimentos de forma simultánea o cocinando porciones más grandes en una sola sesión. Así, es posible sacar mayor provecho del calor generado y reducir la necesidad de encender el electrodoméstico varias veces.

Adoptar buenas prácticas para evitar un aumento en el consumo de energía beneficia a cada usuario. Foto: Getty Images

Un electrodoméstico adicional que podría influir en el consumo de energía es la nevera, ya que permanece en funcionamiento las 24 horas del día. Para optimizar su rendimiento y conservar los alimentos en mejores condiciones, los expertos recomiendan mantener una temperatura adecuada, generalmente entre los 3 y 5 grados centígrados.

Asimismo, realizar limpiezas periódicas y eliminar la acumulación de escarcha ayuda a que el equipo funcione de manera más eficiente y reduzca el esfuerzo necesario para mantener el frío.