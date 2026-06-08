Ni televisor ni microondas: los electrodomésticos que siguen consumiendo energía apagados y elevarían la factura hasta un 10%

En ocasiones, el valor de la factura de energía puede resultar más alto de lo esperado y muchas personas desconocen la razón de este incremento. Sin embargo, lo que pocos saben es que algunos electrodomésticos continúan consumiendo electricidad incluso cuando parecen estar apagados, generando un aumento silencioso en el gasto del hogar.

Los tres aparatos eléctricos del hogar que menos energía consumen y casi no afectan la factura

Una de las razones detrás de este aumento en el consumo eléctrico es un fenómeno conocido como “consumo fantasma” o “energía vampiro”. Este ocurre cuando ciertos aparatos continúan utilizando electricidad pese a estar apagados o en modo de espera.

Frente a este panorama, entidades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han advertido durante años sobre el impacto que generan los dispositivos que permanecen conectados las 24 horas del día a la red eléctrica. Aunque el consumo de cada aparato por separado pueda parecer insignificante, su efecto acumulado podría representar un incremento considerable en la factura de energía al final del mes.

Controlar el tiempo de uso de este dispositivo impacta directamente en la factura de luz. Foto: Getty Images

Estos son los aparatos que podrían aumentar el consumo:

Consolas de videojuegos

Computadores

Cargadores

Nevera

La Agencia Internacional de Energía estima que el “consumo fantasma” o “energía vampiro” puede representar entre el 5 % y el 10 % de la electricidad en los hogares. Sin embargo, en países con altas temperaturas o donde el uso de electrodomésticos es intensivo, este impacto puede ser considerablemente mayor.

El consumo excesivo de energía contribuye a la demanda general de electricidad en la red eléctrica. Foto: Getty Images

Además, expertos advierten que este problema se ha intensificado drásticamente con la llegada de la tecnología inteligente. Hoy en día, una enorme cantidad de dispositivos permanecen en un estado de alerta constante al estar permanentemente vinculados a internet para recibir actualizaciones de software y mantenerse sincronizados.

Aunque los televisores y microondas suelen señalarse como los principales culpables, la realidad es que cualquier aparato con un indicador de luz (LED), reloj digital o control remoto sigue absorbiendo energía de la red eléctrica mientras permanezca enchufado.