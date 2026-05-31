El pequeño descuido con la nevera que podría aumentar hasta un 30% el consumo de energía y disparar el valor de la factura

Los electrodomésticos se han convertido en elementos fundamentales para facilitar muchas tareas del hogar. Sin embargo, hay un aspecto que muchas personas suelen pasar por alto, especialmente en aparatos de cocina como la nevera y es el aumento en el consumo de energía eléctrica debido a un funcionamiento inadecuado o continuo, lo que podría verse reflejado en una factura más alta al final del mes.

Ni el microondas ni la lavadora: este es el electrodoméstico que consume tanta energía como 65 neveras funcionando al mismo tiempo

Expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) advierten que la nevera es uno de los electrodomésticos que más energía consume en el hogar, llegando a representar cerca del 31 % del gasto eléctrico total.

Además, señalan que uno de los errores más comunes y costosos es permitir la acumulación de escarcha en el congelador, ya que incluso una pequeña capa de hielo podría aumentar considerablemente el consumo de energía sin que lo noten.

El gasto de electricidad no depende únicamente del diseño del aparato, sino también de su uso. Foto: Getty Images

La acumulación de escarcha dentro del congelador puede afectar significativamente el funcionamiento de la nevera. Incluso una fina capa de hielo obliga al motor a trabajar con mayor esfuerzo para conservar la temperatura adecuada, lo que se traduce en un aumento inmediato del consumo de energía eléctrica y un mayor desgaste del electrodoméstico.

Por otro lado, cuando el hielo vuelve a aparecer rápidamente después de una limpieza, esto puede ser señal de un problema en el cierre de la puerta. Los expertos explican que los sellos deteriorados permiten el ingreso de aire caliente al interior del refrigerador, provocando que el sistema de enfriamiento funcione de manera constante para compensar la pérdida de temperatura.

A la nevera se le debe hacer un mantenimiento frecuente para mejorar el consumo de energía. Foto: Getty Images

Abrir constantemente la puerta del refrigerador puede provocar un aumento en la temperatura interna del electrodoméstico. Cada vez que entra aire caliente desde el exterior, el sistema de enfriamiento debe trabajar nuevamente para estabilizar el ambiente interior, lo que genera un mayor esfuerzo del motor y un incremento en el consumo de energía.

De igual manera, dejar la puerta abierta durante mucho tiempo empeora el problema, ya que dificulta que el refrigerador recupere rápidamente la temperatura adecuada.

Por esta razón, los expertos recomiendan reducir las aperturas innecesarias y organizar previamente los alimentos que se van a sacar para disminuir el gasto energético y mejorar el funcionamiento del aparato.