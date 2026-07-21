Francia sorprendió con la aprobación de una ley sobre las redes sociales y los menores: “Se te cerrará la cuenta”

Francia dio un paso que podría marcar un precedente en Europa tras aprobar una ley que restringe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. La medida, respaldada por la Asamblea francesa, busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de estas plataformas y obligará a implementar mecanismos de verificación de edad.

Francia ultima detalles de la ley que prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

Con la aprobación de la Asamblea Nacional, luego del visto bueno del Senado, el proyecto quedó listo para su entrada en vigor. La iniciativa fue aprobada por 279 votos a favor y 81 en contra, convirtiendo a Francia en uno de los países más estrictos de la Unión Europea en materia de acceso de menores a las redes sociales.

Francia endurece las reglas para el acceso de menores a las redes sociales

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la aprobación de la norma y aseguró que representa un avance en la protección de los menores.

“Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, declaró el mandatario en un video difundido en redes sociales, en el que recordó el impulso que ha dado a esta iniciativa durante su segundo mandato, el cual finalizará en mayo de 2027.

Emmanuel Macron defendió la ley como un paso clave para proteger a niños y adolescentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

La nueva legislación se implementará en dos fases. Desde el 1 de septiembre, cuando los estudiantes regresen a clases tras las vacaciones, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, a partir de enero de 2027, la restricción también alcanzará las cuentas que ya se encuentran activas.

“Se te cerrará la cuenta”: así funcionará la nueva medida

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la ley es la obligación de verificar la edad de todos los usuarios.

“Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta”, explicó la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

Además de las restricciones en las plataformas digitales, el texto también contempla prohibir el uso de teléfonos celulares en los liceos, una medida que ya se aplica en las escuelas y en los primeros años de secundaria del país.

Las plataformas deberán verificar la edad de los usuarios

La legislación no establece sanciones para los menores ni para sus padres. En cambio, traslada la responsabilidad a las plataformas digitales, que deberán desarrollar uno o varios sistemas de verificación de edad para garantizar el cumplimiento de la norma.

Sin embargo, el proyecto ha generado críticas. La senadora ecologista Mathilde Ollivier cuestionó la viabilidad de implementar un sistema de este tipo en tan poco tiempo.

Las plataformas asumirán la verificación de edad para cumplir la nueva ley francesa. Foto: Getty Images

“¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?”, preguntó la congresista, quien calificó la iniciativa como un texto “para aparentar”.

Frente a esos cuestionamientos, Anne Le Hénanff sostuvo que el cronograma es alcanzable, al asegurar que “porque ya existen herramientas de verificación de edad” y otras continúan en desarrollo.

YouTube, WhatsApp y las excepciones que contempla la ley

La normativa también establece algunas excepciones. Quedarán por fuera de la prohibición las “enciclopedias en línea” y los “proyectos digitales con fines educativos”.

En el caso de YouTube y WhatsApp, la ponente del proyecto en la Asamblea, Laure Miller, explicó que ambas plataformas deberán aplicar mecanismos de verificación de edad únicamente en las funciones que puedan considerarse propias de una red social, como los canales para compartir contenido o las secciones de comentarios.

Según indicó, la simple reproducción de videos en YouTube o la mensajería privada en WhatsApp no estarán sujetas a las restricciones previstas en la ley.

Francia se suma a una tendencia internacional

La decisión del Parlamento francés se produce en un contexto de creciente presión para regular el acceso de los menores a las redes sociales.

Australia fue el primer país del mundo en aprobar una prohibición para menores de 16 años, mientras que Reino Unido también adoptó una medida similar que comenzará a aplicarse a comienzos de 2027.

En paralelo, la Comisión Europea anunció recientemente que estudia implementar un sistema de acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales, lo que evidencia que el debate sobre la protección de los menores en internet continúa ganando fuerza en Europa.

*Con información de AFP.