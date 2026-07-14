¿Por qué en Francia están cubriendo las ventanas con tiza triturada? El ‘arma’ casera que pocos conocen

En medio de una de las olas de calor más intensas registradas en Francia, las estanterías de las tiendas de bricolaje se han vaciado de un producto que hasta hace poco pasaba desapercibido: el blanco de Meudon.

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Aunque tradicionalmente se usaba para limpiar metales o decorar escaparates en obras, se ha convertido en el arma secreta de miles de ciudadanos para intentar bajar la temperatura de sus hogares de forma manual y económica.

Una receta casera para “bloquear” el sol

La técnica es tan simple como efectiva: se mezcla el polvo de tiza (carbonato de calcio) con un poco de agua hasta obtener una pasta lechosa que se aplica directamente sobre los cristales de las ventanas. Al secarse, crea una capa blanca que actúa como una barrera.

La mezcla forma una barrera temporal que ayuda a reducir el ingreso de calor a las viviendas. Foto: Getty Images

Lo interesante de este truco es su equilibrio: la capa es lo suficientemente opaca para reflejar el calor hacia el exterior, pero lo bastante ligera para permitir que algo de luz natural siga entrando en las habitaciones. Se está aplicando no solo en casas particulares, sino también en escuelas, donde buscan soluciones rápidas ante temperaturas que superan los 40 °C.

La ciencia detrás de una ventana blanca

¿Por qué funciona este método? Todo se debe a la capacidad de la tiza para rebotar la energía solar. La tiza está hecha principalmente de carbonato de calcio, un material que tiene la propiedad natural de no absorber los rayos que más calientan, como los infrarrojos y los ultravioletas.

Los expertos llaman a esto enfriamiento radiativo, un proceso donde la superficie no solo no se calienta, sino que ayuda a disipar el calor ambiental. Pintar los cristales puede ser incluso más efectivo que pintar las paredes, ya que las ventanas son los puntos por donde más energía térmica entra en una vivienda.

Las ventanas concentran gran parte del calor que entra a una vivienda, de ahí la eficacia del método. Foto: Getty Images

Esta práctica recuerda a la tradición de los países del sur de Europa, como Grecia, donde las casas se pintan de blanco para sobrevivir al verano. En Francia, esta tendencia se conoce también como cool roofing o techos fríos, pero adaptada ahora a los cristales para quienes no pueden reformar todo su tejado.