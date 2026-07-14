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Nueva modalidad de estafa promete visas de trabajo y el regreso a Estados Unidos: así funciona el fraude con el que roban dinero

Cada vez más estafadores aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes y de las personas deportadas de Estados Unidos para engañarlas y cometer fraudes.

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Redacción Tecnología
14 de julio de 2026 a las 10:27 a. m.
El delincuente asegura a la víctima que puede ayudarla a regresar a territorio estadounidense a cambio de algunos dólares.
El delincuente asegura a la víctima que puede ayudarla a regresar a territorio estadounidense a cambio de algunos dólares. Foto: Getty Images

Ante el deseo de miles de personas de viajar o emigrar a Estados Unidos, los delincuentes han aprovechado esa ilusión para diseñar diferentes modalidades de fraude y estafa dirigidas a quienes buscan cumplir el llamado “sueño americano”.

Este tipo de fraude suele desarrollarse en muy poco tiempo.
Si un desconocido le dice estas palabras durante una llamada, cuelgue de inmediato: podría ser una estafa

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sobre una modalidad de fraude dirigida a migrantes y personas deportadas. Según la advertencia, los delincuentes estarían utilizando llamadas telefónicas generadas con inteligencia artificial (IA) para imitar la voz de supuestos abogados de inmigración y ofrecer falsos trámites de visa con la promesa de facilitar el regreso a territorio estadounidense.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la representación diplomática advirtió que los estafadores ofrecen falsas promesas de regreso a Estados Unidos o la obtención de visas de trabajo a cambio de pagos en dólares.

Esta realidad ha provocado que contestar una llamada desconocida se convierta en un acto de desconfianza más que de cortesía.
Una alerta sobre una modalidad de fraude estaría afectando a migrantes y personas deportadas. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona la estafa?

De acuerdo con la advertencia emitida por la Embajada, los delincuentes contactan a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y con ayuda de la inteligencia artificial (IA) logran suplantar la identidad de expertos o personas legítimas, con el fin de abordar supuestos asuntos migratorios.

Durante la llamada, el delincuente asegura a la víctima que puede ayudarla a regresar a territorio estadounidense por un pago de 2.000 dólares o incluso gestionar una supuesta visa de trabajo de manera rápida. Sin embargo, la Embajada advirtió que estas ofertas son fraudulentas y exhortó a la población a no dejarse engañar por este tipo de promesas.

“Estafadores están usando inteligencia artificial para hacerse pasar por abogados de inmigración y prometer a personas deportadas regresar a EE.UU. ‘por solo $2,000′ o incluso conseguirles una visa de trabajo. No caigas en estafas. No existe una vía fácil, rápida ni garantizada para regresar a Estados Unidos después de una deportación”, se lee en la publicación hecha por el cuerpo diplomático.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a no confiar en personas que ofrezcan resolver trámites o procesos migratorios a cambio de dinero. Asimismo, recomendaron verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales y desconfiar de ofertas que prometan beneficios migratorios de manera rápida o irregular.