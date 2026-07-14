Nueva modalidad de estafa promete visas de trabajo y el regreso a Estados Unidos: así funciona el fraude con el que roban dinero

Ante el deseo de miles de personas de viajar o emigrar a Estados Unidos, los delincuentes han aprovechado esa ilusión para diseñar diferentes modalidades de fraude y estafa dirigidas a quienes buscan cumplir el llamado “sueño americano”.

Si un desconocido le dice estas palabras durante una llamada, cuelgue de inmediato: podría ser una estafa

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sobre una modalidad de fraude dirigida a migrantes y personas deportadas. Según la advertencia, los delincuentes estarían utilizando llamadas telefónicas generadas con inteligencia artificial (IA) para imitar la voz de supuestos abogados de inmigración y ofrecer falsos trámites de visa con la promesa de facilitar el regreso a territorio estadounidense.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la representación diplomática advirtió que los estafadores ofrecen falsas promesas de regreso a Estados Unidos o la obtención de visas de trabajo a cambio de pagos en dólares.

Una alerta sobre una modalidad de fraude estaría afectando a migrantes y personas deportadas. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona la estafa?

De acuerdo con la advertencia emitida por la Embajada, los delincuentes contactan a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y con ayuda de la inteligencia artificial (IA) logran suplantar la identidad de expertos o personas legítimas, con el fin de abordar supuestos asuntos migratorios.

Durante la llamada, el delincuente asegura a la víctima que puede ayudarla a regresar a territorio estadounidense por un pago de 2.000 dólares o incluso gestionar una supuesta visa de trabajo de manera rápida. Sin embargo, la Embajada advirtió que estas ofertas son fraudulentas y exhortó a la población a no dejarse engañar por este tipo de promesas.

“Estafadores están usando inteligencia artificial para hacerse pasar por abogados de inmigración y prometer a personas deportadas regresar a EE.UU. ‘por solo $2,000′ o incluso conseguirles una visa de trabajo. No caigas en estafas. No existe una vía fácil, rápida ni garantizada para regresar a Estados Unidos después de una deportación”, se lee en la publicación hecha por el cuerpo diplomático.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a no confiar en personas que ofrezcan resolver trámites o procesos migratorios a cambio de dinero. Asimismo, recomendaron verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales y desconfiar de ofertas que prometan beneficios migratorios de manera rápida o irregular.