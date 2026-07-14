En video | Revelan el momento en que agentes de ICE dispararon contra el colombiano en EE. UU.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mató a tiros el lunes al ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, durante un operativo en Biddeford, estado de Maine.

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Guerrero trabajaba como conductor de un servicio de entregas, contaba con un permiso de trabajo y residía en esa ciudad junto a su esposa y su hija de tres años. Su muerte ha generado cuestionamientos sobre la actuación de los agentes y la versión oficial de los hechos.

Según la oficina del fiscal general de Maine, un agente del ICE “llevaba a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido”.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran una secuencia diferente. De acuerdo con una grabación captada por una cámara de seguridad, el ciudadano colombiano circulaba a baja velocidad y daba varias vueltas por la misma intersección.

En las imágenes no se observa que algún agente se encontrara en la trayectoria del vehículo ni en riesgo inminente de ser arrollado.

Instantes después, una camioneta blanca, presuntamente perteneciente al ICE, bloqueó el paso del automóvil. Segundos más tarde, tres agentes rodearon el vehículo y uno de ellos se acercó con su arma desenfundada, apuntó hacia la ventana del conductor y disparó. Guerrero murió en el lugar.

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Un segundo video, grabado por un transeúnte desde otro ángulo, muestra lo ocurrido inmediatamente después de los disparos. En las imágenes se observa cómo los agentes abren la puerta del conductor y sacan el cuerpo de Guerrero del vehículo. Para ese momento, el colombiano ya no presenta signos visibles de reacción.

Posteriormente, los agentes le colocan esposas mientras permanece tendido sobre el pavimento. Solo después de inmovilizarlo comienzan a practicarle maniobras de primeros auxilios, según se aprecia en la grabación.

En un comunicado, la Embajada de Colombia informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) una aclaración sobre la muerte del ciudadano colombiano.

Por su parte, el senador por Maine Angus King declaró a CNN que Guerrero no era la persona que las autoridades buscaban y exigió una “investigación completa, transparente y abierta”.

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El caso ocurre apenas una semana después de otro operativo del ICE que también terminó con la muerte de un ciudadano mexicano en Texas. En esa ocasión, los agentes aseguraron que la víctima intentó arrollarlos con un vehículo, aunque testigos afirmaron que eso no ocurrió.

Tras ambos casos, el ICE ordenó suspender, hasta nuevo aviso, la mayoría de las detenciones de vehículos. Según CNN y Fox News, los agentes deberán coordinar estos operativos con otras autoridades cuando sea necesario ejecutar una orden de arresto.

La ausencia de cámaras corporales ha alimentado la controversia por ambos operativos del ICE. Foto: Gregory Rec/Portland Press Heral

Ambos casos han intensificado las críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y han provocado nuevas protestas por el uso de la fuerza durante los operativos migratorios en Estados Unidos, una de las principales controversias desde el inicio de la administración Trump.

La polémica también aumentó porque ninguno de los agentes involucrados en ambos operativos portaba cámaras corporales que permitieran esclarecer lo ocurrido.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó en un comunicado que los agentes “no habían recibido cámaras corporales debido a dos cierres consecutivos del Gobierno impulsados por los demócratas”. Según la agencia, estos dispositivos ya fueron “desplegados en más de la mitad de las oficinas de campo”, mientras que el resto los recibirá en los próximos 60 días.

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*Con información de AFP.