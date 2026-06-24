La decisión de un juez sobre detención de migrantes en EE. UU. que golpea política de Donald Trump

Un juez federal de California, Estados Unidos, determinó que el gobierno de Donald Trump no puede arrestar migrantes en los tribunales del país.

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Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, los agentes de Seguridad Nacional han adoptado la táctica de esperar afuera de los tribunales de inmigración y detener a las personas cuando salen de sus audiencias de asilo.

Faltar a una audiencia en un tribunal de inmigración es un delito en algunos casos y puede, por sí mismo, implicar riesgo de deportación. Esto deja a muchos sin otra opción que acudir a la audiencia y enfrentar el arresto.

Oficiales del departamento de Inmigración de Estados Unidos realizan redadas contra indocumentados en casi la totalidad de los estados. Foto: Charles Reed

El juez de distrito P. Casey Pitts dictaminó el martes que esta política viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la calificó de “arbitraria y caprichosa”.

Pitts afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “no proporcionaron explicaciones razonadas para sus acciones”, y agregó que su presencia en las salas de audiencia tenía un efecto “disuasorio”.

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El magistrado ha argumentado que el “ICE no está arrestando a personas que comparecen por infracciones penales o civiles ‘no relacionadas’ con el arresto, sino que está arrestando a extranjeros basándose en las mismas infracciones migratorias por las que comparecen ante el tribunal de inmigración”.

Por otra parte, ha establecido que el levantamiento del límite temporal de detención, que permitía al ICE retener a los detenidos durante más de 12 horas, también viola los derechos de la Quinta Enmienda de los detenidos, ya que estos eran sometidos a “condiciones de confinamiento punitivas”.

James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, criticó el fallo, y dijo que un extranjero con orden de deportación emitida por un juez de inmigración debería ser tratado igual que un acusado condenado por un delito.

When a judge sentences a defendant, the defendant is taken into custody. If an alien is ordered removed by an immigration judge, the same should happen. A district judge ordering otherwise is naked judicial activism in service of an anti-American, open borders agenda. https://t.co/l4WIBX2giF — James Percival (@DHSGenCounsel) June 23, 2026

“Que un juez de distrito ordene lo contrario supone un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”, dijo en X.

Trump ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo para endurecer las medidas contra extranjeros sin papeles, alegando que Estados Unidos está siendo invadido por criminales.