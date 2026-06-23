Donald Trump hace importante anuncio sobre acuerdo con Irán: “Ha aceptado plena y completamente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Irán aceptó “plena y completamente” el regreso de los inspectores nucleares al país y que la Marina estadounidense dejará de bloquear el estrecho de Ormuz.

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“Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la ‘Honestidad Nuclear’”, publicó Trump en su plataforma Truth Social, donde además aseguró que las negociaciones bilaterales “van bien”.

“Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval”, añadió.

Sin embargo, el gobierno iraní negó haber aceptado el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a las instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos el año pasado, al término de la primera ronda de conversaciones con Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Donald Trump y Mojtaba Jameneí. Foto: Getty Images

De esta manera, Teherán desmintió las declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y rechazó que haya aceptado invitar a los inspectores del OIEA para supervisar estas centrales nucleares.

“No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista”, declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa.

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Durante ese conflicto, Estados Unidos e Israel atacaron las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán. Aunque aún se desconoce el alcance de los daños, Trump aseguró en su momento que las fuerzas estadounidenses habían “aniquilado” las capacidades nucleares de la república islámica.

En paralelo, la situación en el estrecho de Ormuz parece haberse estabilizado, al menos de forma temporal.

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo drásticamente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

El lunes, al menos 35 buques cargados con materias primas cruzaron el paso marítimo, la cifra más alta desde que comenzó la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, según datos de la plataforma Kpler difundidos una semana después de que Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de acuerdo.

Aun así, ese volumen representa apenas cerca de un tercio del tráfico habitual en tiempos de paz, cuando alrededor de 120 embarcaciones atravesaban diariamente este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y otras materias primas.

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Durante la guerra, entre el 1 de marzo y el 14 de junio, menos de diez buques de materias primas cruzaban el estrecho cada día en promedio.

Desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la cifra aumentó a un promedio de 21 embarcaciones diarias y alcanzó las 27 durante los últimos cinco días.

*Con información de AFP.