Italia no dará marcha atrás, por ahora, en los controles fronterizos con España.

El Gobierno de Giorgia Meloni rechazó la presión de Madrid y anunció que no revisará la medida antes del 15 de agosto.

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Italia mantiene controles fronterizos con España por la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno italiano respondió este viernes a la exigencia española con una posición contundente: Roma no acepta “ultimátums ni imposiciones” procedentes del exterior cuando están en juego la seguridad nacional y el control de sus fronteras.

La declaración fue emitida por la oficina de la primera ministra Giorgia Meloni después de que España diera a Italia plazo hasta el domingo para retirar las restricciones o enfrentarse a medidas proporcionales.

Italia informó que mantendrá por ahora la suspensión parcial de las normas de libre circulación de Schengen para ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea y que llegan desde España.

Roma señaló que no reevaluará la medida antes del 15 de agosto, una fecha que considera relevante por la posibilidad de nuevos movimientos migratorios hacia Ceuta.

La disputa comenzó después de que Italia restableciera controles en sus fronteras aéreas y marítimas con España tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos.

El Gobierno de Meloni sostiene que existe un riesgo de movimientos secundarios de esas personas hacia otros países del espacio Schengen y argumenta que la decisión busca proteger la seguridad interna.

🔴 #URGENTE | Meloni rechaza el ultimátum de Sánchez y mantendrá la suspensión de Schengen con España: "Italia no acepta imposiciones"



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España amenaza con responder

El Gobierno español considera injustificada la decisión italiana y la calificó de contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para la población española.

Madrid anunció que adoptaría medidas proporcionales si Roma no levanta los controles antes del domingo.

España también cuestionó la justificación utilizada por Italia. Según Madrid, la mayoría de las personas que llegaron irregularmente a Ceuta ya regresaron a Marruecos y no existen indicios de que estén intentando desplazarse hacia Italia.

Reuters informó que Italia, pese a ello, sostiene que necesita mantener las restricciones ante la posibilidad de nuevos intentos de entrada masiva a Ceuta y eventuales movimientos posteriores hacia territorio europeo.

La tensión se produce en un contexto de profundas diferencias entre los gobiernos de Meloni y Pedro Sánchez sobre la política migratoria.

Mientras Italia ha defendido una línea más restrictiva frente a la migración irregular, España ha adoptado una posición diferente en varios asuntos migratorios.

Por ahora, Roma mantiene su decisión y Madrid prepara una eventual respuesta.

El próximo punto clave será el 15 de agosto, fecha señalada por el Gobierno italiano para evaluar nuevamente la situación, en medio de las advertencias sobre un posible nuevo intento de entrada masiva en Ceuta.

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La Comisión Europea, mientras tanto, mantiene registrada la medida italiana hasta el 1 de septiembre y recuerda que cualquier control fronterizo interno debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y carácter temporal.

La decisión tampoco significa que Italia haya cerrado sus fronteras con España ni que todos los viajeros españoles tengan prohibido entrar al país.

Desde el anuncio inicial, el Gobierno italiano especificó que los ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea no quedarían afectados por la medida.

Los controles están dirigidos a ciudadanos de terceros países que lleguen a Italia desde España por vía aérea o marítima.