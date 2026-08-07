Verónica Alcocer regresa a Suecia y allá le responde a la prensa por audios revelados por SEMANA

El diario sueco Expressen relató detalles del regreso de Verónica Alcocer a ese país. El medio asegura que ese retorno se da en medio de la “filtración de grabaciones de audio que han desatado una nueva tormenta política en Colombia”.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

Expressen cuenta sobre las conversaciones, publicadas por SEMANA en su última edición de portada, en la que “se hacen extensas acusaciones de corrupción contra Verónica Alcocer... En las grabaciones, se escucha a Eva Ferrer Galcerán, antigua colaboradora cercana y asesora de Alcocer y Petro, formulando una serie de graves acusaciones sobre la influencia y la gestión financiera de la ex primera dama”.

SEMANA reveló en su edición de portada cómo Eva Ferrer habla de platas en bolsas y el ostentoso estilo de vida de Verónica Alcocer. Foto: semana

El diario cuenta detalles del viaje de la ex primera dama colombiana. Por ejemplo, asegura que aterrizó en Arlanda el jueves por la tarde y fue recibida, entre otros, por su amigo, el DJ internacional Gunn Lundemo.

El medio cuenta cómo Alcocer vestía vaqueros, un jersey de color claro y una gorra con tres coronas y el texto “Kingdom Sweden Royal Sverige”.

Alcocer se fue del país en medio de serios cuestionamientos, tras la revelación de SEMANA.

En los audios de Eva Ferrer, por ejemplo, se habla del dinero que le darían los catalanes. “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, dice en las grabaciones. En su reclamo, Ferrer Galcerán asegura: “Y el dinero les gusta pa’ ellos”.

Ferrer cuenta que Verónica lleva una vida llena de lujos. “El modo de vivir de la señora. (...)El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice. Esa cifra equivale hoy a 183,2 millones de pesos.

Verónica Alcocer responde a explosivos audios revelados por SEMANA

La antigua amiga de la primera dama asegura que tiene un carácter muy díficil. “Manel… este también me dijo: ‘Bueno, qué sueldo’. Y luego, pensando, le digo: ‘Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica’. ¿Esta señora? ¿Aguantar a esa señora? Dios.No hay dinero que aguante a esa señora. Yo le digo, ojalá… Yo siempre le he dicho a Manel: ‘Ojalá estén saliendo mil negocios y ganéis mucha pasta, porque te lo mereces todo’. La tía es un (uff)... Un ratito, estupendo, pero…”.

El diario sueco le pregunta por esas conversaciones reveladas por SEMANA y ella contesta así:

“¿Qué estás haciendo esta vez en Suecia?

—Está visitando a su mejor amiga. Gunn Lundemo, relajado, contesta y abraza a Verónica Alcocer.

En Colombia, los periódicos escriben que usted es sospechoso de corrupción.

—Eso no es cierto. Es una especulación —responde Alcocer.

¿Por qué?

—No lo sé. No lo sé. La gente es...“. Y abandona el aeropuerto.

Este viernes, la oficina jurídica que defiende a la exprimera dama también se pronunció y aseguró que Alcocer viajó a Europa a atender asuntos personales, previamente acordados y con un itinerario de regreso claramente definido.