“Una guerra de 48 minutos”: Trump vuelve a referirse a la captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse públicamente a la captura de Nicolás Maduro y aseguró que Washington ha recuperado ampliamente los costos de la operación militar que derivó en el traslado del exmandatario venezolano a territorio estadounidense.

Durante un evento realizado este miércoles en Las Vegas, Trump comparó la intervención con una guerra breve. Sostuvo que los beneficios obtenidos por Estados Unidos superan con creces la inversión realizada. “Al vencedor le pertenecen los despojos, ¿no? ¿Han oído eso antes? (...) Es la manera antigua, ¿verdad?”, afirmó el republicano.

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Trump describió la operación del pasado 3 de enero como “una guerra de 48 minutos” y aseguró que el costo de esa acción ya fue compensado varias veces. “Fue una guerra de 48 minutos, duró 48 minutos. Y pagamos el precio de esa guerra con lo que estamos tomando (de Venezuela) una y otra y otra vez”, manifestó.

El presidente también destacó la actual relación entre Washington y Caracas. Indicó que Estados Unidos está obteniendo importantes beneficios económicos gracias a los acuerdos energéticos con Venezuela. “Ahora amo Venezuela, la amo, y lo estamos haciendo maravillosamente allí”, señaló.

Donald Trump, presidente de EE. UU., comparó la captura de Maduro en Venezuela con una guerra breve. Foto: GETTY IMAGES

“Estamos importando mucho petróleo desde Venezuela y nos llevamos muy bien con ellos. De Venezuela salen billones y billones de barriles de petróleo; es uno de los lugares más ricos en petróleo del mundo”, agregó.

Las declaraciones se producen en medio del nuevo escenario político venezolano surgido tras la captura de Maduro y la posterior conformación de un Gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, reconocido por Washington desde marzo de este año.

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Horas después, en una entrevista con el periodista Trace Gallagher, de Fox News, Trump volvió a defender la operación y aseguró que los resultados económicos han sido favorables para ambas partes. “La gente se oponía tanto a lo que hice en Venezuela, duró un día y estamos ganando cientos de miles de millones de dólares y ellos también”, aseveró.

El mandatario insistió en que la situación del país sudamericano cambió significativamente tras la salida de Maduro. “Venezuela es un lugar diferente”, dijo. “Estamos sacando cientos de miles de millones de dólares. Es un lugar diferente”, añadió.

Donald Trump, además de la captura de Nicolás Maduro, se refirió a los resultados con Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Trump también hizo referencia a los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio, una tragedia que dejó más de 5.000 muertos y miles de desplazados, según cifras oficiales. “Tuvieron una tragedia el otro día, pero aparte de eso tienen un país que es muy feliz de nuevo”, comentó.

El mandatario reiteró que Estados Unidos ya recuperó con creces los recursos invertidos en la operación militar. “Nosotros pagamos el costo de esa guerra muchas veces”, sostuvo.

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Finalmente, aseguró que las críticas iniciales contra su decisión se han disipado con el paso de los meses. “Ahora que gané, todos piensan que es genial”, concluyó.