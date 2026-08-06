Futbolista murió tras ser impactado por un rayo: la tragedia sucedió en pleno partido

Durante el Mundial 2026 se suspendieron algunos partidos por condiciones climáticas adversas, situación que generó polémica entre millones de espectadores en todo el planeta.

Tanto en México como en Estados Unidos se sigue un protocolo contra las tormentas eléctricas. Dicha norma dice que hay que esperar 30 minutos desde el último trueno para reanudar las competencias deportivas a cielo abierto.

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Ese protocolo está diseñado para evitar tragedias como la que sucedió en Tailandia, donde el futbolista Sofwan Awae fue alcanzado por un rayo y se desplomó en la cancha del Estadio Santipap (ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok).

Un hincha que estaba grabando desde las gradas captó el momento en que cayó el rayo y todos los jugadores terminaron en el suelo. Awae llevó la peor parte; aunque sus compañeros trataron de auxiliarlo, llegó sin vida al Hospital Sungai Kolo.

La tragedia sucedió el pasado martes 4 de agosto, durante un partido de la Golok FA Cup. Sofwan Awae pertenecía al Yala FC y jugaba en la posición de extremo.

Según reportes de las autoridades locales, Awae recibió el impacto directo de la descarga. Además de esta víctima fatal, la caída del rayo también dejó un balance de nueve jugadores heridos.

Para recordar: el caso de Hermán ‘Carepa’ Gaviria

Una tragedia similar ocurrió en Colombia en el año 2002. El mediocampista Hermán ‘Carepa’ Gaviria, figura del Deportivo Cali y exintegrante de la Selección Colombia, perdió la vida después de recibir una descarga eléctrica provocada por la caída de un rayo durante un entrenamiento en la sede deportiva del club, en Pance, al sur de Cali.

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La práctica se desarrollaba bajo una intensa tormenta cuando un rayo impactó cerca del terreno de juego. La descarga alcanzó a varios futbolistas, que cayeron al césped de inmediato. Gaviria fue el más afectado y fue trasladado de urgencia a la Clínica Valle del Lili, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Otros compañeros también sufrieron lesiones.

Víctor Hugo Aristizábal y Herman ‘Carepa’ Gaviria durante un partido de Atlético Nacional vs. Deportivo Cali. Foto: Especial para El País

‘Carepa’ Gaviria era uno de los principales referentes del Deportivo Cali y tenía más de 40 partidos disputados con la Selección Colombia. Ese lamentable suceso obligó a los clubes del país a modificar su protocolo contra las condiciones climáticas a la hora de practicar deporte a cielo abierto.

La tragedia no terminó ese día. El delantero Giovanni Córdoba, quien también había resultado gravemente herido por la descarga, permaneció hospitalizado en estado crítico y falleció tres días después debido a las complicaciones derivadas del impacto.