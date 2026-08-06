Real Madrid anunció su nuevo fichaje de lujo: firma por un total de 140 millones de euros

Real Madrid anunció su sexto fichaje oficial para la próxima temporada. El conjunto merengue llegó a un acuerdo con RB Leipzig por el marfileño Yan Diomandé, quien juega como extremo y fue figura revelación en el Mundial 2026.

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“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomandé, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033″, reza el comunicado oficial.

Diomandé estaba en la carpeta de otros gigantes de Europa como París Saint-Germain, Liverpool y Barcelona; sin embargo, siempre estuvo interesado en vestirse de blanco.

José Mourinho, técnico del Real Madrid, suma otro nombre de lujo para su regreso al banquillo del Santiago Bernabéu. Ahora solo le queda pelear por todos los títulos y recuperar el trono de la Champions League.

Lista completa de fichajes del Real Madrid

Con la incorporación de Yan Diomandé, la dirigencia del Real Madrid arma una temible delantera junto a Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Los sacrificados fueron Franco Mastantuono y Gonzalo, que se van a probar suerte en otros clubes.

La lista de fichajes del cuadro merengue quedó así:

Marc Cucurella (lateral izquierdo).

Bernardo Silva (volante ofensivo).

Ibrahima Konaté (defensor central).

Denzel Dumfries (lateral derecho).

Carlos Espí (delantero).

Yan Diomandé (extremo).

Después de acumular dos temporadas seguidas sin títulos y ganar las elecciones, el presidente Florentino Pérez se metió la mano al bolsillo y trajo varios jugadores de primer nivel para relanzar la ilusión de los aficionados en todo el mundo.

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¿Quién es Yan Diomandé? Carrera, títulos y logros

Yan Diomandé se convirtió en uno de los fichajes más apetecidos en Europa, luego de brillar con Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Ahora mismo tiene 19 años de edad y empezó su carrera profesional en el CD Leganés de España. En julio de 2025 fue adquirido por el RB Leipzig de Alemania, donde se ganó el puesto como titular y deslumbró a los hinchas con sus regates.

En la última temporada de la Bundesliga disputó 28 partidos oficiales, marcó 12 goles y dio ocho asistencias. Su calificación promedio durante la temporada fue de 7.4 puntos, es decir, siempre dio buenos registros para las aplicaciones especializadas.

Yan Diomandé llega al Real Madrid como uno de los fichajes más caros de la historia. El acuerdo con el RB Leipzig, según los datos de Fabrizio Romano, se firmó por un paquete de 125 millones de euros más 15 millones de euros en variables para un total de 140 millones de euros.

El atacante marfileño todavía no ha ganado títulos oficiales, pero viene de ser elegido mejor jugador joven de la Bundesliga en la temporada 2025/26.