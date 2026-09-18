Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora, canal y cómo ver en vivo el partidazo por LaLiga

Apenas la fecha 7 de LaLiga de España y ya se va a jugar uno de los clásicos de mayor tradición en la temporada 2026/2027.

En el estadio que sirve de casa para Atlético de Madrid, los dirigidos por ‘Cholo’ Simeone reciben a su clásico rival de la ciudad, Real Madrid, bajo la conducción de José Mourinho.

Dicho juego que se llevará a cabo el próximo domingo será uno con tres puntos claves para ambos conjunto de la capital de España.

Atlético y Real Madrid, partido de máxima tensión en el arranque de LaLiga de España 2026/2027 Foto: AFP

Ambos en el arranque de la temporada han tenido inconvenientes para sumar en todas las jornadas y ya dejaron escapar al FC Barcelona que está en la cima con puntaje ideal.

El cuadro blanco es quien más cerca aparece del líder, a tres puntos nada más. En cambio, los colchoneros ya tienen diferencia negativa de cinco unidades con relación a los blaugranas.

Para ambos es prioritario ganar y así no seguirle dando espacio a un FC Barcelona que se ha mostrado difícil de dominar en el arranque de la campaña que ya va por la séptima jornada.

Dónde y cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid

Fecha: Domingo 20 de septiembre

Jornada 7

Hora: 9:15 a.m. (hora Colombia)

Canal: ESPN / Disney+

Estadio: Metropolitano de Madrid

Así se palpita el derbi de Madrid:

Protagonistas de lado y lado han palpitado lo que será un nuevo derbi de Madrid.

Quien ha tomado la vocería en Atlético fue el portero Jan Oblak, que ya se ha convertido en un referente de estos desde hace años y entiende a la perfección lo que valen dichos clásicos.

Inicialmente centró su respuesta en la ambición que hay por obtener el título local a final del curso: “El Atlético de Madrid cada año va a insistir en intentar ganar LaLiga”.

“No estamos aquí solo para jugar, para estar ahí y para quedar entre los tres o cuatro. Queremos ganar”, remarcó de sus ambicioso deseo.

Y luego de ello, explicó con claridad lo que significa una fecha en la que el clásico está a pocas horas de jugarse: “Cada derbi entras para ganarlo, te dejas todo en el campo”.

Desde la otra orilla de Madrid quien contestó fue Kylian Mbappé, recientemente anunciado como nuevo fichaje de la marca deportiva ON, en lugar de Nike donde estuvo desde hace años.

Kylian Mbappé, máxima figura del Real Madrid para la presente temporada. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Este habló del derbi como “un partido que siempre queremos jugar”. “Un partido con mucha tensión. Sabemos que el derbi significa mucho para el madridismo y para nosotros también”.

Sobre las claves que considera importantes para sacar dicho juego adelante, precisó: “Queremos seguir en la dinámica de ganar partidos, con sacrificio, con compromiso, con personalidad”.

Puntos en el camino que pesan

Lo que marca la diferencia en la tabla entre Atlético, Real y Barca, son los puntos que los primeros dos mencionados han dejado de sumar en las primeras seis fechas de LaLiga.

Atlético Madrid ha ganado cuatro juegos, empatado uno (Villarreal) y perdido uno (Athletic Club de Bilbao).

Real Madrid ganó cinco de los seis y tuvo un traspié en su visita al Real Betis de los colombianos Nelson Deossa y ‘Cucho Hernández.