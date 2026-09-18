En las últimas horas Luis Díaz ha sido motivo de conversación nacional y mundial. A su alrededor múltiples noticias se han producido por su nominación al Balón de Oro, falta de gol en el inicio de la temporada y baja en la convocatoria de Selección Colombia para la próxima fecha Fifa.

De su presente han hablado directivos del Bayern Múnich, compañeros suyos del equipo y también su entrenador, Vincent Kompany.

Luis Díaz se saluda con su técnico Vincent Kompany en el Bayern Múnich Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

En las últimas horas en una entrevista el guajiro expuso cómo es la relación con el DT belga, al cual lo conoce desde el año pasado y con el que ha mantenido un vínculo de una temporada donde brilló el atacante con goles y asistencias.

En medio de la conversación que mantuvo con el medio Sport1, el extremo describió cuáles son los pedidos que le hace Kompany en materia ofensiva, pero más que eso en lo defensivo donde también lo ve como parte crucial aunque sea delantero.

De entrada Lucho reveló que para hacer lo que sabe no hay reparos: “Cuando se trata de atacar, es más así, jugando libremente pero también respetando tu rol en el campo. Eres libre”.

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“Busca espacios que crean los compañeros. Y eso lo hace un poco más fácil para nosotros llegar al gol, lo que hemos visto en nuestros partidos hasta ahora”, añadió de cómo es todo a la hora de buscar anotar.

Sin embargo, el exjugador ahora convertido en entrenador se pone más serio a la hora de pedir que defienda Luis. Las exigencias son más específicas, sin irse a la orilla de la obsesión.

“Defensivamente, las cosas son un poco más… No diría que está obsesionado, pero exige más en querer que todos defendamos", explicó.

Utilizando una frase que ya se ha escuchado en el fútbol, Kompany ha logrado captar la atención de Díaz y hacerle ver que defender es tan importante como atacar.

“Necesitamos tener un buen posicionamiento para defender mejor. Dice que cuando defiendes mejor, atacas mejor. Eso es realmente importante. Así que ahí hacemos lo que nos pide el entrenador”, reveló Lucho de las charlas técnicos de Kompany.

Mentalidad a tope

Uno de los factores que ha llevado al guajiro a estar en la élite del fútbol mundial vistiendo varias camisetas en el Viejo Continente es su mentalidad.

Si bien ya fue campeón en Portugal, Inglaterra y Alemania, no parece conformarse. En la misma entrevista dio a conocer que para el año 2026/2027 quieren igualar lo hecho en la campaña anterior y sumarle la ansiada Champions League.

Luis Díaz no baja los brazos en busca de mejorar su temporada con Bayern Múnich. Foto: ANP via Getty Images

“Tener esa mentalidad de siempre querer más, no solo conformarse. Lo que pasó ya pasó”, remarcó dejando los títulos del año anterior atrás.

“Tuvimos una gran temporada, pero si no respaldas ese año de la misma manera o incluso mejor, creo que termina siendo un año olvidado y no haremos nada. Está claro para nosotros que tenemos que ir por todos los títulos que podamos, ir a por todo”, se autoexigió.

Lejos de estar amedrentado por no poder anotar en los primeros días, dijo: “Todo con calma. Sé que vamos a tener una gran temporada y ojalá superemos la temporada pasada”, cerró.