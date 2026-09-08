Nominación de Luis Díaz al Balón de Oro se definió: publicado el anuncio oficial

Ha llegado el esperado anuncio sobre Luis Díaz y el Balón de Oro. El colombiano ha sido sumado a la terna de posibles ganadores del galardón que entrega la prestigiosa revista francesa, France Football.
El guajiro fue el quinto nombre en ser publicado y se sumó a estrellas de la talla de Ousmane Dembélé, Pau Cubarsí, Erling Haaland, entre otros.
Nominated for the 2026 Ballon d’Or ⬇️@LuisFDiaz19@FCBayern@FCFSeleccionCol#ballondor pic.twitter.com/OLYqOovzUS— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Díaz Marulanda no es el único colombiano en estar en dicha lista, también está Julián Quiñones, nacido en tierras cafeteras, pero nacionalizado como mexicano para jugar por dicha selección.
Justamente por lo hecho en el pasado Mundial 2026 es que posiblemente se da la nominación del delantero colombo-mexicano al Balón de Oro. En dicha cita orbital logró anotar y destacarse, lo que le dio fuerza a su candidatura junto a los 30 mejores del planeta.
El Balón de Oro reconoce a Díaz
En su página web oficial, el premio le dedicó una nota entera al guajiro para resaltar que esté entre los 30 mejores futbolistas del mundo, según su concepto.
“Luis Díaz está disfrutando de una etapa imbatible en el Bayern de Múnich”, escribieron de su presente de ensueño en Alemania.
“El extremo colombiano se ha consolidado como uno de los jugadores de ataque más influyentes del fútbol europeo y ha sido nominado al Balón de Oro 2026, la segunda nominación de su carrera tras la que recibió en 2022″, resaltan del nuevo reconocimiento para el colombiano.
Sobre las chances que hay para que Díaz o Quiñones ganen, realmente son pocas. Jugadores como Lamine Yamal, el vigente ganador, Ousmane Dembélé o algún otro campeón del mundo con España tienen más a su favor para quedarse con la corona.
Lo hecho por Díaz Marulanda a lo largo de toda la campaña 2025/2026 con Bayern Múnich fue magistral. Sus indicadores de goles, asistencias y aportes en fases, así como en momentos definitivos, lo perfilaban como un posible ganador.
Sin embargo, en el Mundial 2026 con Colombia no mantuvo el mismo nivel superlativo. Perdió capacidad de gol, explosividad y se le atribuyó esto a que durante la campaña se vació deportivamente con los de Múnich.
Compañeros suyos del ataque en los bávaros, como Harry Kane o Michael Olise, prolongaron su gran momento en la Copa del Mundo con sus países. Estos también entraron en los nominados, que también tienen a Dayot Upamecano del Bayern Múnich.
Lista de nominados al Balón de Oro 2026
Balón de Oro 2026 (masculino)
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/FC Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos/París Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España/FC Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/París Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/París Saint-Germain)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- João Neves (Portugal/París Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Willian Pacho (Ecuador/París Saint-Germain)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadisiyah)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/FC Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/París Saint-Germain)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Ferran Torres (España/París Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Vinicius Jr. (Brasil/Real Madrid)
- Vitinha (Portugal/París Saint-Germain)