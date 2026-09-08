Vaticinan lo que hará Petro durante los cuatro años del Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Preparémonos”

Un operativo desarrollado por las autoridades durante la madrugada del viernes 4 de septiembre terminó con la muerte de Nain Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, quien era señalado de ejercer como cabecilla del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, con presencia en el departamento de La Guajira.

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En la misma operación también murió Rosa Angélica Tarazona, identificada con el alias de La Bebecita. De acuerdo con la información que trascendió tras los hechos, la mujer era la pareja sentimental de alias Bendito Menor.

El nombre de Pérez Toncel había ganado notoriedad en redes sociales debido a las publicaciones que realizaba. Según se conoció, desde sus plataformas digitales habría difundido mensajes desafiantes dirigidos contra las autoridades y el presidente Abelardo De La Espriella.

La acción de las fuerzas de seguridad representa un nuevo golpe contra esta estructura armada que opera en la zona de la Sierra Nevada. La noticia generó numerosas reacciones en las plataformas digitales, donde varios usuarios destacaron y respaldaron el trabajo adelantado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

En medio de estos pronunciamientos, Gustavo Petro lanzó unas palabras al respecto, mencionando, desde su punto de vista, lo que rodeaba este ataque a alias Bendito menor.

“Alias Bendito Menor Wayúu, de nombre Naim Peres, era un delincuente menor en la Guajira que se ganó el odio de Abelardo antes de ser presidente. Para mi gobierno, lo clave era desmovilizar la totalidad del grupo armado al que pertenecía Naim. El grupo había apartado a Naim porque lo consideraban un muchacho loco; a lo mejor ellos mismos lo entregaron para quitarse un problema”, escribió en una publicación.

“Construí ese camino y comenzó a dar resultados sorprendentes. No es un camino de asocio con las mafias, estúpido el que crea eso; ese era el cuento que los mismos mafiosos colombianos le llevaban a Trump. Mi política fue atraer al campesinado y la juventud de los territorios bajo mafias, de abrirles un camino pacífico de desmantelamiento de las mafias y de incluir en el desarrollo al territorio afectado”, agregó.

A esto, un famoso cantante quiso tomar la palabra, respondiéndole al exmandatario sobre sus apuntes políticos desde la oposición.

Jorge Villamizar, cantante e integrante de Bacilos, vaticinó en un comentario lo que sucedería con el expresidente, afirmando que se veían cuatro años en los que estaría diciendo todo lo que habría hecho si siguiera en el Gobierno.

El famoso artista indicó que esta conducta estaría presente, buscando plasmar lo que sí se hacía bien y lo que no, desde su ausencia del poder.

“Preparémonos para cuatro años de Petro explicándonos cómo hacer todo lo que él no hizo y cómo arreglar todo lo que él no arregló. Estefanel Gutiérrez”, escribió el cantante.