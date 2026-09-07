La defensa de Nicolás Petro, en un intento más por tumbar la investigación contra el hijo del expresidente Gustavo Petro, pidió la revocatoria del principio de oportunidad que firmó la Fiscalía con Day Vásquez y que la convirtió en la testigo principal contra el exdiputado.

Day Vásquez le advierte a su exesposo, Nicolás Petro, y a su abogado que tiene todas las pruebas y las entregará a “entes internacionales”

Un juez en primera instancia negó las solicitudes de la defensa y advirtió que el principio de oportunidad se ajustaba a las exigencias y los requisitos de la ley, y que la participación de Day Vázquez como testigo está facultada por la jurisprudencia. La defensa del exdiputado no quedó contenta con esa decisión y apeló el fallo del juzgado.

Ahora un juez de segunda instancia confirmó la decisión y advierte que el principio de oportunidad de Day Vásquez con la Fiscalía está protegido por la ley, y que puede convertirse en la testigo que usará la Fiscalía en el juicio contra Nicolás Petro, donde se supone buscarán una condena por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

SEMANA conoció los detalles de la decisión que este lunes advierte cómo la solicitud del abogado de Nicolás Petro y Laura Ojeda era improcedente, en el sentido de revocar el principio de oportunidad que mantiene a Day Vásquez como la testigo estrella contra el hijo del expresidente Petro.

La entrevista que Day Vásquez le dio a Vicky Dávila, en SEMANA, es una de las pruebas contra Nicolás Petro en el proceso disciplinario que lleva la Procuraduría. Foto: Instagram Day VÁsquez

“La delegación formal de una solicitud por carecer de los presupuestos sustanciales de procedibilidad no constituye bajo ninguna circunstancia una vía de hecho o un acto de negación de justicia, sino la salvaguarda de las formas propias de cada juicio y la garantía objetiva de ordenamiento procesal penal”, señala la decisión que confirmó el principio de oportunidad de Day Vásquez.

La decisión se conoce a unos días de la acusación formal que tendrá que hacer la Fiscalía contra Nicolás Petro en el segundo proceso que se adelanta por presuntos hechos de corrupción; los contratos con la Gobernación del Atlántico a través de una fundación con un supuesto sentido social, pero que se convirtió en la caja menor para corruptos en esa zona del país.

Los investigadores buscan determinar presuntas interceptaciones entre Day Vásquez, Nicolás Petro y Laura Ojeda. Foto: REDES SOCIALES/NSTAGRAM: @LAURAOJED

Tras confirmar el principio de oportunidad, pocas herramientas le quedan a la defensa de Nicolás Petro para insistir en sacar del camino a la que sería la testigo principal contra su cliente, la razón fundamental y el soporte de la Fiscalía para lograr una condena de quien podría convertirse en el primer hijo condenado de un expresidente.