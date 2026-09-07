De película: así fue el millonario robo a una empresa avícola en Sabanalarga, Atlántico. Gremio pide reforzar vigilancia a la Policía

SEMANA conoció detalles del robo de película que se registró a altas horas de la noche del sábado 5 de septiembre en las instalaciones de Avícola El Guamito, en zona rural de Sabanalarga, Atlántico. José Mauricio Martínez, CEO de Avícola El Guamito, reveló detalles de lo que se registró y sostuvo que durante los más de 20 años que lleva funcionando la compañía en esa zona nunca habían recibido amenazas.

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“Nos sorprendió muchísimo lo que pasó el sábado, porque 15 personas armadas que saben qué buscar, que saben qué carros están cargados y qué carros no, pues claramente es un trabajo muy, muy organizado. No son tres tipos que se pusieron de acuerdo en una esquina para ir a hacer un robo menor”, afirmó Martínez.

Son más de 220 empleos los que esta empresa genera en esta zona del Atlántico y donde han realizado millonarias inversiones para modernizar su operación, así como también dinamizar la economía del territorio.

La compañía, de origen santandereano y con más de 56 años de trayectoria, genera más de 220 empleos directos y mantiene en Sabanalarga uno de sus centros productivos más importantes. Allí ha realizado millonarias inversiones para modernizar su operación.

“Lo primero que hacen es ir y cortar la energía eléctrica. No pasan por ninguna cámara, entran por la parte posterior de la planta de producción de alimentos balanceados, porque es una granja integral. Entran por la parte de atrás de esa planta y lo que hacen es apagar la energía eléctrica. Inmediatamente inhabilitaron todas las cámaras”, relató.

Martínez indicó que los antisociales llegaron a puntos determinados y se llevaron varios computadores y llegaron a sitios puntuales, lo que a su juicio muestra que hubo una planeación del robo.

“Se dirigen directamente a la casa principal, se roban los computadores que se quieren robar, bajan hacia el sitio donde está la clasificadora de huevo, saben qué carros están cargados, quitan los GPS. O sea, haga de cuenta una escena de película”, agregó.

Piden mayor presencia de la Policía. Foto: Suministrada a SEMANA.

También indicó que los sistemas GPS de los vehículos marcaron sobre las 11:30 de la noche dentro de la granja. Luego fueron apagados y se llevaron los camiones que fueron recuperados por la Policía en Algarrobo, Magdalena.

Sobre las 2:00 de la madrugada del domingo 6 de septiembre, un trabajador que terminaba parte de su jornada y regresaba a la zona principal encontró al mayordomo, a su esposa y a un integrante de la seguridad amordazados y tendidos en el piso. .

“Estos señores les dijeron a los empleados nuestros amordazados que ellos eran los dueños de la zona, con esas palabras. Eso es muy peligroso para la actividad productiva”, aseguró.

Se conoció que este no sería el primer caso que ocurre contra este gremio en el departamento del Atlántico, lo que prendió las alarmas de las autoridades, quienes intentan determinar si hay una banda organizada detrás de estos hechos.

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“Cuando nosotros empezamos a revelar por los chats del gremio lo que nos había pasado, inmediatamente aparecieron otros miembros del gremio diciendo cosas como: ‘Sí, a mí la semana pasada me acostaron un carro y me tuvieron el conductor dos noches perdido’. No sabíamos. Claro, son hechos más pequeños, pero eso significa que sí hay una delincuencia articulada, al parecer”, manifestó.

Avícola El Guamito había terminado recientemente la modernización de uno de sus galpones con equipos provenientes de Italia con una inversión cercana a 1,5 millones de dólares.

“¿Cómo las autoridades deben vincularse con la prevención de esto? No sé si es infiltrando, combatiendo, pero sí desarticulando estas bandas”, señaló.