Siena, la cachorra que fue encontrada amarrada y con fracturas: fue rescata y hoy busca hogar definitivo

Siena, una cachorra que fue encontrada con fracturas en sus dos patas delanteras, se recuperó de manera satisfactoria y ahora busca una familia que pueda adoptarla. El caso fue dado a conocer por la fundación Por Amor a Rocky, organización que acompañó el proceso veterinario de la perrita desde su rescate.

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La mascota tenía aproximadamente tres o cuatro meses cuando fue encontrada amarrada y expuesta al sol. Además de las fracturas su situación causó preocupación por la forma en que se habían producido las lesiones.

Según explicó la fundación, estas no parecían corresponder a un accidente de tránsito, por lo que se contempló la posibilidad de qué hubieran sido causados por una persona.

Este caso se conoció públicamente en agosto del presente año, cuando Siena permanecía hospitalizada en Barranquilla. En ese momento, necesitaba exámenes, radiografías y una valoración especializada para determinar el tratamiento que necesitaba. También estaba previsto su traslado urgente a Bogotá.

Con el seguimiento veterinario, la condición de la perrita presentó una evolución favorable. Desde la fundación hicieron una actualización y señalaron que las fracturas “soldaron” correctamente y que las lesiones no comprometieron su crecimiento ni su movilidad.

Actualmente, Siena camina, corre y juega con normalidad. Tampoco presenta dolor y continúa creciendo adecuadamente.

Además, una valoración de ortopedia estableció que no necesita cirugía ni una resonancia magnética. El único requerimiento actual son controles periódicos para verificar su desarrollo.

La organización también entregó detalles sobre su comportamiento. Siena la describen como una perrita activa, juguetona y sociable, que disfruta interactuar con otros animales. Debido a su corta edad, todavía no puede ser esterilizada.

Por esta razón, la fundación está buscando un hogar de paso con proceso de adopción para la cachorra. Allí deberá permanecer hasta alcanzar la edad apropiada para la esterilización, procedimiento que sería realizado por la organización como parte del proceso.

Las personas interesadas en adoptar a esta perrita pueden consultar el formulario disponible en la cuenta de Instagram @rockyadopción.

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La fundación espera encontrar una familia responsable que pueda ofrecerle a la perrita a las condiciones necesarias para continuar su recuperación y crecimiento.

“Después de todo lo que viví, estoy lista para empezar la parte bonita de mi historia: crecer rodeada de amor y tener una familia para siempre”, se lee en el mensaje publicado en las redes sociales de la fundación.