Perrita que era utilizada para pedir limosna en TransMilenio fue rescatada: este es su estado de salud

En un esfuerzo conjunto entre la Policía de Bogotá, la empresa TransMilenio y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), esas autoridades lograron el rescate de una perrita que era utilizada de forma irregular para la mendicidad en la infraestructura del transporte público capitalino.

Maraña: la emotiva historia del perro rescatado en las selvas del Caquetá que ahora integra los Comandos Jungla

El procedimiento se desencadenó gracias a múltiples alertas emitidas por la comunidad a través de canales ciudadanos. Estas denuncias motivaron la activación del Bloque de Atención y Rescate (BAR), el Escuadrón Anticrueldad y el equipo de médicos veterinarios de la administración distrital para salvaguardar la integridad del animal.

Seguimiento por cámaras de seguridad en el sistema

El operativo requirió varias horas de monitoreo continuo al interior del sistema masivo de transporte. Personal de la Policía Nacional y gestores de convivencia coordinaron esfuerzos desde las centrales de control para rastrear el desplazamiento del tenedor y la canina a lo largo de diversas estaciones de la red.

Tras el seguimiento exhaustivo mediante las cámaras del circuito cerrado de televisión, las autoridades interceptaron al tenedor y al animal en la estación Guatoque, lugar donde los equipos especializados procedieron a la valoración inicial y al rescate preventivo del ejemplar.

Rescatan en TransMilenio a perrita utilizada para pedir limosna. Foto: IDBYPA

Estado de salud y custodia veterinaria

Las primeras evaluaciones clínicas practicadas por los profesionales del IDPYBA en el punto de interceptación evidenciaron un deterioro visible en la condición física del animal. Asimismo, los funcionarios constataron que durante todo el recorrido la canina carecía de acceso a agua y alimento.

Tras hacer oficial la aprehensión del animal por parte del cuerpo de Policía, la canina quedó bajo la custodia del Instituto Distrital de Protección Animal y fue trasladada de manera inmediata a la Clínica Operadora de la entidad, donde se someterá a exámenes diagnósticos completos para determinar la gravedad de su estado general de salud e iniciar su proceso de recuperación integral.