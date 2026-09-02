Abby sobrevivió al abandono y a la pérdida de un ojo: busca una familia para su final feliz

Abby, una perrita de entre seis y siete años, fue encontrada completamente sola, durante la noche y bajo la lluvia en una carretera de Pasca, Cundinamarca. Luego de un año después de su rescate, se encuentra recuperada y lista para encontrar una familia que la adopte de manera definitiva.

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La organización Patitas en Protesta fue la encargada de contar su historia y de buscar un hogar para la pequeña. Cuando fue rescatada, Abby estaba en condiciones de abandono y necesitaba atención veterinaria para recuperar su salud.

Uno de los procedimientos más importantes fue la extracción de uno de sus ojos. También recibió una profilaxis dental y diferentes tratamientos médicos que fueron necesarios para mejorar su estado general.

Con el paso del tiempo, la perrita logró recuperarse y hoy está preparada para comenzar una nueva vida.

De acuerdo con la organización, Abby es una perrita de tamaño pequeño, amorosa y muy apegada a las personas que la cuidan.

Al principio puede mostrarse algo nerviosa cuando se enfrenta a situaciones desconocidas, pero una vez consigue confianza, suele adaptarse con facilidad.

Además, tiene buena convivencia con otros perros, gatos y niños, por lo que podría integrarse a diferentes tipos de hogares. Actualmente se encuentra esterilizada, vacunada, desparasitada y con su tratamiento antipulgas al día.

Después de todo lo que tuvo que enfrentar, la organización espera que Abby pueda encontrar una familia definitiva que esté dispuesta a brindarle cariño, protección y los cuidados que necesita durante esta nueva etapa de su vida.

El proceso de adopción continúa abierto para quienes quieran conocer más sobre ella. Sin embargo, Patitas en Protesta aclaró que existen restricciones relacionadas con el lugar de residencia de los posibles adoptantes.

La perrita no será entregada en zonas con problemáticas de sobrepoblación animal.

Entre los sectores que deben ser consultados previamente se encuentran Soacha y las localidades de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar, además de otras zonas que podrían tener restricciones.

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Las personas interesadas en darle un hogar pueden comunicarse directamente con la organización a través de sus canales de contacto para conocer las condiciones e iniciar el proceso.

Ahora, Abby solo necesita una oportunidad para dejar atrás aquella noche en la carretera y descubrir cómo es vivir en un hogar donde sea cuidada y querida. Tras perder un ojo y superar su difícil pasado, espera encontrar finalmente a la familia que siempre necesitó.