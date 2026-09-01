Adiós a Barbas: despiden al perro que durante 13 años acompañó a la Policía y se ganó el cariño de todos

En varias regiones del país, los perritos se han ganado el cariño y respeto de sus habitantes, gracias a su carisma y los servicios que prestan a la comunidad. Esto fue precisamente lo que sucedió en Concepción, un pueblo del oriente antioqueño, donde con tristeza despidieron a un criollito que durante 13 años acompañó a la Policía y se convirtió en un personaje entrañable para todos.

Este es el primer país del mundo sin perros callejeros: así es el modelo que cambió la vida de miles de animales

La Policía de Antioquia fue la encargada de confirmar el fallecimiento de Barbas, como lo llamaban, mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde rindió homenaje al peludito y recordó el vínculo que construyó con los uniformados durante más de una década.

La institución destacó que, aunque su ausencia deja un profundo vacío, el animal permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él tantos momentos.

Barbas se caracterizó por su carácter dócil y su cercanía con las personas, lo cual hizo que rápidamente se ganara un lugar especial entre los habitantes de Concepción.

Con el tiempo, su popularidad llegó mucho más allá del municipio: visitantes de distintos puntos de Antioquia viajaban hasta allí con la intención de conocer al famoso “perrito policía”, acariciarlo y llevarse una fotografía como recuerdo. Así, Barbas terminó convirtiéndose en uno de los habitantes más queridos y reconocidos de la región.

¿Por qué queremos tanto a nuestros perros y gatos? La ciencia explica el poderoso vínculo que creamos con nuestras mascotas

La historia de Barbas

De acuerdo con la información oficial, durante años Barbas hizo de los alrededores de la estación de Policía de este pueblo antioqueño su hogar. Allí pasaba las noches y compartía buena parte de su tiempo con los uniformados, una cercanía que le permitió ganarse el cariñoso título de “perrito policía”.

Gracias a su temperamento y comportamiento, Barbas lució con orgullo prendas alusivas a la institución, convirtiéndose en una presencia habitual y muy querida en el lugar.

Barbas era un perrito querido por la comunidad de Concepción. Foto: Policía Nacional de Colombia

El cuidado y afecto que recibió de quienes lo rodeaban fueron fundamentales para que se convirtiera en parte de la vida cotidiana del municipio. Su simpatía y la relación que construyó con la comunidad dejaron un recuerdo especial en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Así, fue un símbolo de cariño, compañía y lealtad.

La historia de Barbas refleja el vínculo que puede surgir entre los animales y las comunidades que los acogen. Su presencia durante tantos años dejó una huella entre los habitantes y visitantes de este pueblo antioqueño, quienes encontraron en este entrañable perro un compañero que, sin decir una palabra, supo ganarse un lugar especial en el corazón de quienes lo conocieron.