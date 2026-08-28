En momentos en que el mundo enfrenta con mayor frecuencia fenómenos naturales como los terremotos, es importante tomar acciones de preparación que permitan actuar de la mejor forma posible durante emergencias. Esto incluye no solo a los humanos, sino también a las mascotas.

¿Qué hacer con perros y gatos durante un incendio? Veterinarios revelan los pasos para evacuarlos sin ponerlos en riesgo

Los animales de compañía no pueden ponerse a salvo por sí mismos y, durante una emergencia, el miedo y la confusión pueden hacer que se escondan, huyan o reaccionen de manera inesperada. Así, tener un plan permite actuar con mayor rapidez y reducir los riesgos tanto para ellos como para sus cuidadores.

Contar con un kit de emergencia para las mascotas, mantener sus documentos y medicamentos a la mano, identificar lugares seguros y conocer con anticipación dónde podrían ser recibidas facilita la evacuación. La preparación es especialmente importante ante situaciones como terremotos, inundaciones, incendios o deslizamientos, en las que el tiempo para reaccionar puede ser muy limitado.

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, expertos resaltan la importancia de estar preparados con las mascotas para evacuar de la mejor manera. Foto: Getty Images

De acuerdo con la campaña estadounidense Ready, que busca capacitar a la ciudadanía ante este tipo de situaciones, estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta:

Mascotas perdidas tras el terremoto: así funciona la ‘app’ gratuita para ayudarlas a volver a casa

Tener un plan de desalojo o evacuación para las mascotas. Muchos refugios públicos y hoteles no permiten que las mascotas se alojen, por lo que es importante conocer algún lugar seguro al que se puedan llevar a los animales, incluso antes de que ocurran las emergencias y los desastres.

Muchos refugios públicos y hoteles no permiten que las mascotas se alojen, por lo que es importante conocer algún lugar seguro al que se puedan llevar a los animales, incluso antes de que ocurran las emergencias y los desastres. Desarrollar un sistema de amigos. Es clave planificar con vecinos, amigos o familiares para asegurarse de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a las mascotas en caso de que el cuidador no pueda hacerlo.

Es clave planificar con vecinos, amigos o familiares para asegurarse de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a las mascotas en caso de que el cuidador no pueda hacerlo. Colocar un microchip a la mascota. El dueño debe asegurarse de mantener su dirección y número telefónico actualizados e incluir la información de algún contacto que viva fuera de su área en caso de emergencia.

Es importante tener una jaula o un guacal para poder trasladar a los animales de forma segura. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Preparar un kit. Así como se piensa en el kit de suministros de emergencia para la familia, es importante tener en cuenta las cosas básicas que la mascota necesita para sobrevivir, como comida y agua. La idea es que sean dos: uno más grande si se refugia en su hogar y una versión más ligera por si necesita desalojar. Siempre la comida y los medicamentos deben estar en buenas condiciones.

Jornadas de adopción de perros y gatos este fin de semana en Bogotá: muchos peluditos esperan por una familia