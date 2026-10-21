Estos son los puntos de Bogotá donde hay vacunación gratis contra la rabia para perros y gatos

La Secretaría de Salud de Bogotá señaló que cuenta con puntos fijos de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en diferentes localidades de Bogotá.

“Estos espacios permiten que la ciudadanía mantenga al día la protección de sus animales de compañía y contribuya a prevenir la transmisión de la rabia. La invitación es a consultar los puntos disponibles y acercarse con los perros y gatos a los lugares de atención, que funcionan de lunes a domingo, incluidos los días festivos, según los horarios establecidos para cada sede”, señaló la entidad.

¿Dónde están los puntos fijos de vacunación antirrábica en Bogotá?

Los puntos están distribuidos en distintas localidades y subredes de atención en salud. La ciudadanía puede consultar la dirección, el barrio y los horarios de cada lugar en el directorio oficial de la Secretaría Distrital de Salud.

Subred Norte

Engativá: USS Garcés Navas, USS EMAUS, USS Bachué, USS Bellavista y USS Rincón.

USS Garcés Navas, USS EMAUS, USS Bachué, USS Bellavista y USS Rincón. Suba: Casa de la Participación de Suba, Hospital de Suba y sede de Salud Pública Suba.

Casa de la Participación de Suba, Hospital de Suba y sede de Salud Pública Suba. Usaquén: USS Gaitana, USS Codito, USS San Cristóbal, Centro Comercial Panamá y Pet Center.

USS Gaitana, USS Codito, USS San Cristóbal, Centro Comercial Panamá y Pet Center. Barrios Unidos: UPA Río Negro y Alcaldía Local de Barrios Unidos.

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Subred Sur

Usme: CAPS Marichuela y Alcaldía Local de Usme.

CAPS Marichuela y Alcaldía Local de Usme. Ciudad Bolívar: USS Sierra Morena, Salón Biblioteca Perdomo y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

USS Sierra Morena, Salón Biblioteca Perdomo y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Tunjuelito: CAPS San Benito y Salón Comunal Venecia.

Subred Centro Oriente

Rafael Uribe Uribe: sede administrativa San José y Centro de Salud Chircales.

sede administrativa San José y Centro de Salud Chircales. San Cristóbal: salón comunal El Inglés, Centro de Salud Bello Horizonte, Alcaldía Local de San Cristóbal y CDC La Victoria.

salón comunal El Inglés, Centro de Salud Bello Horizonte, Alcaldía Local de San Cristóbal y CDC La Victoria. Santa Fe: Centro de Salud Cruces y Centro de Salud La Perseverancia.

Centro de Salud Cruces y Centro de Salud La Perseverancia. Antonio Nariño: Salón Comunal La Fraguita y Casa Luis A. Morales.

Salón Comunal La Fraguita y Casa Luis A. Morales. Los Mártires: Antigua UPA La Fayette y Parque Santa Fe.

Antigua UPA La Fayette y Parque Santa Fe. La Candelaria: Casa Zipa.

Subred Sur Occidente

Bosa: Centro de Salud El Porvenir, Centro de Salud José María Carbonell y Hospital de Bosa.

Centro de Salud El Porvenir, Centro de Salud José María Carbonell y Hospital de Bosa. Kennedy: Centro de Salud Bomberos, Centro de Salud Catalina, Centro de Salud Britalia, Centro de Salud Mexicana y Centro de Salud Alcalá.

Centro de Salud Bomberos, Centro de Salud Catalina, Centro de Salud Britalia, Centro de Salud Mexicana y Centro de Salud Alcalá. Fontibón: Centro de Salud Zona Franca y Centro de Salud Internacional.

Centro de Salud Zona Franca y Centro de Salud Internacional. Puente Aranda: Centro de Salud Bochica.

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¿Qué debe tener en cuenta antes de ir?

Los puntos fijos funcionan de lunes a domingo, incluidos los festivos, pero los horarios varían según la sede. Antes de salir, consulte el directorio para confirmar la dirección y la franja de atención del lugar más cercano.

Para conocer más información sobre los puntos de vacunación antirrábica, puede consultar el directorio oficial de la Secretaría Distrital de Salud.