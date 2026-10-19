Nueva modalidad de estafa con mascotas perdidas en Bogotá: así actúan los delincuentes para exigir dinero

Los delincuentes no dan tregua y los dueños de mascotas pueden ser sus próximas víctimas. A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido Alia Luna encendió las alarmas por lo que puede pasar en caso de que una mascota se extravíe.

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La joven advirtió sobre un presunto intento de extorsión en el que delincuentes habrían utilizado la información publicada en avisos de animales perdidos para contactarla y pedirle dinero.

Según contó, un hombre se comunicó con ella para asegurar que tenía a Huellas Emilio, el perro de su hermano, que se había salido de la casa y le pidió dinero a cambio de devolverlo. Sin embargo, el animal ya había regresado por sus propios medios a la vivienda.

El caso comenzó cuando el cocker spaniel salió de casa y sus humanos no lograron encontrarlo por un par de horas. Ante la preocupación, recorrieron el vecindario, preguntaron a los residentes y difundieron carteles con información de contacto en redes sociales y grupos de Facebook. “Puse mi número y puse el número de mi mamá. Ese cartel empezamos a difundirlo por todas partes”, relató.

De acuerdo con su testimonio, la mascota regresó sola al hogar. Media hora más tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, un hombre le aseguró que tenía a su perro.

Aunque ya sabía que el animal estaba en casa, Alia decidió continuar la conversación para averiguar qué pretendía el desconocido. Según explicó, el hombre le propuso enviar dinero mediante una aplicación de transferencias y le solicitó la dirección de su vivienda, supuestamente para llevarle al perro.

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“Se me hizo muy raro y yo le dije: ‘Ven, pero yo tengo a mi perro acá, de pronto estás confundido’. Pum, me colgó. Me colgó de una”, contó. Después intentó devolver la llamada y escribir al mismo número, pero, según su relato, ya no fue posible establecer contacto.

La situación puso de manifiesto los riesgos de divulgar datos personales en publicaciones sobre mascotas extraviadas. Números telefónicos, fotografías y referencias sobre el lugar de residencia pueden ser aprovechados por personas inescrupulosas para contactar a familias angustiadas y tratar de obtener dinero mediante engaños.

Es determinante tener mucho cuidado con la información que se pone en los carteles de animales persidos, para evitar ser víctimas de los delincuentes. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar caer en engaños?

Ante una llamada de alguien que asegure tener un animal perdido, es importante solicitar pruebas que permitan verificar la información antes de continuar con el contacto. Una fotografía reciente, un video en tiempo real o detalles específicos sobre el collar, las marcas y otras características del animal pueden ayudar a determinar si la persona realmente lo tiene.

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Las autoridades recomiendan evitar compartir información personal adicional, como la dirección exacta de la vivienda, y no realizar transferencias a desconocidos sin comprobar previamente la veracidad de sus afirmaciones.

En caso de recibir mensajes o llamadas sospechosas, conviene guardar las conversaciones, registrar el número telefónico y conservar los datos de las cuentas de pago que se hayan proporcionado.