Anuncian nueva jornada de esterilización de perros y gatos este sábado, 17 de octubre, en Bogotá; estos son los detalles

La Alcaldía Local de La Candelaria, en Bogotá, realizará este sábado, 17 de octubre, una jornada gratuita de esterilización para animales de compañía.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 7:30 a. m., en la carrera 4 este #10-2, en el barrio Egipto. Contará con 50 cupos e incluirá la implantación gratuita de microchip.

“Los animales de compañía son parte fundamental de muchas familias y su bienestar requiere compromiso, cuidado y responsabilidad. Con esta jornada gratuita de esterilización e implantación de microchip buscamos facilitar el acceso a estos servicios, promover la tenencia responsable y contribuir a la protección de los perros y gatos de nuestra localidad”, afirmó Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria.

Cinco claves para entender el idioma de los perros y reconocer cuándo sienten miedo, alegría o molestia

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente llamando al número 3161591775, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., hasta completar los 50 cupos disponibles.

Requisitos para participar

Para acceder al servicio, los responsables de los animales de compañía deberán presentar los siguientes documentos y cumplir con las indicaciones establecidas:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

Fotocopia de un recibo de servicio público de la localidad de La Candelaria, con una antigüedad no mayor a tres meses. Aplica para los estratos 1, 2 y 3.

Una copia de los documentos por cada animal que será atendido.

Los animales deben cumplir con un ayuno de sólidos y líquidos de mínimo ocho horas, de acuerdo con las indicaciones de la jornada.

Llevar una cobija para el animal de compañía.

Cinco plantas que se deben evitar en casa si se tiene perro: resultan peligrosas

Además, los gatos deberán transportarse en guacal y los perros con bozal o traílla. Las personas asistentes deberán contar con disponibilidad de tiempo para el desarrollo del procedimiento.

“Esta iniciativa es promovida por el Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de La Candelaria, con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la protección animal y fomentar una localidad más consciente, humana y respetuosa con todas las especies”, señaló la Alcaldía de La Candelaria.

La estrategia con la que busca beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá lanzó la estrategia “Vecino buena pata”, con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se contempla que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad donde viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias. “Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.