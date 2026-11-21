Un perro puede transformar la vida de una persona de manera inimaginable. Su presencia genera compañía, motiva a hacer actividad física y sus rutinas les dan un ritmo diferente a los días. Pero en esa relación hay una pregunta que vale la pena hacerse: mientras ellos nutren emocionalmente a sus dueños, ¿cómo ellos pueden nutrir a sus mascotas?

Es ahí donde Nutriss entiende que este vínculo se construye en doble vía, porque mientras ellos enriquecen la vida con su presencia, las personas pueden contribuir a su bienestar a través del cariño, los cuidados y una buena nutrición. “Tú los nutres y ellos te nutren la vida” es, justamente, la esencia de la marca, y la inspiración para la campaña ‘¿Quién nutre a quién?’.

Desarrollada con aportes de un equipo de neurocientíficos y médicos veterinarios, esta estrategia ayuda a comprender cómo la compañía, las rutinas y el comportamiento se relacionan con el bienestar de perros y personas. Precisamente, un estudio exploratorio realizado para Nutriss en 2026 reveló las distintas formas en las que los perros pueden aportar bienestar.

Y es bajo esa mirada que Nutriss presenta una nueva evolución de su propuesta nutricional: Nutriss con TRIBALANCE, una formulación que busca contribuir al bienestar integral de los perros a través de tres dimensiones que se complementan.

La renovación de la fórmula llega con propuestas como Nutriss con Carne y Leche para cachorros, y Nutriss con Carne y Vegetales o Nutriss con Pollo y Vegetales para adultos. Foto: Grupo Bíos - API

Alimentar el bienestar

Así como los perros aportan al bienestar de las personas, cuidar de ellos también significa reconocer que sus necesidades van más allá de una sola dimensión. Por eso, la nueva fórmula de Nutriss con TRIBALANCE integra ingredientes funcionales que contribuyen a tres aspectos fundamentales.

El triptófano, magnesio orgánico y las vitaminas del complejo B aportan al buen funcionamiento del sistema nervioso y al bienestar emocional. Con cinco tipos de probióticos, dos prebióticos y fibras funcionales que ayudan a mantener una microbiota intestinal equilibrada, Nutriss contribuye al bienestar digestivo.

Finalmente, está el bienestar físico que aportan las proteínas de origen animal, omega 3 y 6, vitaminas y minerales que contribuyen al mantenimiento muscular, la vitalidad y el cuidado de la piel y el pelaje.

Una fórmula que evoluciona

Esta renovación llega con propuestas como Nutriss con Carne y Leche para cachorros, y Nutriss con Carne y Vegetales o Nutriss con Pollo y Vegetales para adultos, fórmulas pensadas para acompañar las necesidades nutricionales de los perros en sus diferentes etapas de vida.

En la comida para adultos, la proteína de origen animal es ahora el primer ingrediente. La composición también incorpora DHA y EPA provenientes de microalgas, componentes que contribuyen a diferentes funciones del organismo.

Además, las nuevas fórmulas no contienen colorantes añadidos, BHT, BHA, soya ni gluten de maíz añadidos. Con esta evolución, Nutriss reafirma su manera de entender la nutrición como una forma de cuidado que acompaña el bienestar de los perros y hace parte del vínculo que se construye con ellos todos los días.

Con su compañía, energía y presencia estos fieles compañeros de cuatro patas nos nutren todos los días. Y las personas pueden corresponderles con atención, cuidado y una nutrición pensada en sus necesidades para garantizar una vida con bienestar.

*Contenido elaborado con apoyo de Grupo Bíos