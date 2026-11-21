La calidad de una universidad también se mide por la confianza que ofrece a quienes ponen en ella su proyecto de vida. Esa es una de las dimensiones que respalda la renovación por ocho años de la Acreditación Institucional en Alta Calidad de la Universidad El Bosque, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 016361 del 23 de junio de 2026.

El reconocimiento es resultado de un proceso de evaluación y mejoramiento continuo en el que participaron estudiantes, profesores, graduados, directivos y administrativos. Su alcance se refleja en los avances institucionales y en los compromisos que la Universidad mantiene con su comunidad.

La apuesta por la excelencia se extiende a sus programas académicos. Actualmente, El Bosque cuenta con 28 programas acreditados y otros 39 en proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Para el rector, Miguel Ruiz Rubiano, este ejercicio va más allá de la distinción porque permite revisar los currículos, la investigación y la proyección social.

Investigación como pilar

La Universidad también registra avances en sus capacidades científicas. En la Convocatoria 957 de Minciencias, 428 investigadores de El Bosque obtuvieron reconocimiento y los grupos clasificados en la categoría A1 pasaron de 11 a 21. Además, en el Festival de Ciencia, Tecnología e Innovación participaron más de 50 semilleros y el Congreso Institucional de Investigación reunió 115 ponencias. La investigación también se traduce en soluciones concretas, como el simulador tridimensional para el entrenamiento en cirugía de mano, desarrollado por profesores de Diseño Industrial y especialistas en Cirugía de Mano, que recibió una patente de la Superindustria.

El acompañamiento es otro de los componentes de su propuesta. La Universidad cuenta con líderes de Éxito Estudiantil en cada facultad, encargados de identificar dificultades académicas, psicosociales o financieras y orientar a quienes necesitan apoyo. “Una de las preguntas más importantes es si el estudiante que necesita ayuda sabe a quién acudir y si la encuentra a tiempo”, afirmó Ruiz Rubiano. Para el directivo, esa atención cercana es una de las formas en que se materializa la confianza de los estudiantes y sus familias.

La cualificación de los profesores y la internacionalización complementan esta apuesta. El Bosque ofrece programas de actualización pedagógica, investigativa, tecnológica y disciplinar, además de apoyos para estudios de posgrado. A través de su Área de Relaciones Internacionales, promueve convocatorias de movilidad para cursar semestres en universidades del exterior y experiencias de intercambio académico.

La renovación coincide con la preparación de un nuevo ciclo de planeación institucional, que comenzará en 2027, cuando la Universidad cumpla 50 años. Entre sus proyectos están la Visión UEB 2077 y el Plan de Desarrollo Institucional 2027-2032, que trazan una hoja de ruta para consolidar la planta de docentes, ampliar las oportunidades de formación internacional, fortalecer el impacto de la investigación y flexibilizar más los currículos

*Contenido elaborado con el apoyo de Universidad El Bosque