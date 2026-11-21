Detrás de cada bolsa de papas que llega a un supermercado o de cada porción que se sirve en un restaurante hay una cadena de personas, cultivos y decisiones que comienza mucho antes de que el producto llegue a la mesa. En Colombia, esa historia tiene como protagonistas a miles de agricultores que encuentran en la producción de papa una fuente de sustento y una oportunidad para crecer.

Con muchos de ellos McCain ha construido una relación que va más allá de la compra de materia prima, pues la compañía, que lleva 30 años en el país, trabaja actualmente en cerca de 2.200 hectáreas de cultivo en la sabana cundiboyacense, Boyacá y Nariño. La mitad corresponde a cultivos propios y la otra mitad a contratos con agricultores de estas regiones. Además, el ciento por ciento de la papa que procesa en su planta de Bogotá es de origen colombiano.

Paula García, gerente de Marketing de McCain Andinos. Foto: McCain - API

Una de las particularidades de este modelo está en la manera de relacionarse con los productores. De acuerdo con Paula García, gerente de Marketing de McCain Andinos, “antes de que comience la siembra, la compañía acuerda un precio de compra que está por encima de los costos de producción”. Esto les permite a los agricultores conocer de antemano cuánto recibirán por su cosecha, planificar sus inversiones y reducir la incertidumbre frente a las fluctuaciones del mercado y las condiciones climáticas.

A ese acuerdo se suma el acompañamiento técnico durante todo el ciclo productivo, la entrega de semillas certificadas y el desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones del país. Durante 15 años, la compañía ha invertido más de 1.000 millones de pesos en esta labor. De este trabajo surgieron CIP Bacatá y CIP Andina, dos variedades registradas ante el ICA con mayor tolerancia a la sequía y ciclos productivos más cortos.

Esta relación con el campo también se refleja en otros eslabones de la operación. “El 80 por ciento de los insumos de producción de McCain son locales y cerca del 85 por ciento de los productos que comercializa en Colombia son de origen nacional”, explicó García. Así, el impacto de su actividad no se limita a los agricultores, sino que involucra proveedores y otros actores de la economía del país.

Por eso, desarrollar la categoría, ampliar sus ocasiones de consumo y llevar más productos a los hogares también representa una oportunidad para fortalecer toda la cadena de abastecimiento. El impulso de la innovación, con referencias diseñadas para ser el acompañante perfecto de cada plato, para solucionar necesidades como conveniencia y rapidez en los hogares, y mejor desempeño en domicilios o platos especiales, es lo que hoy hace que la categoría siga creciendo en penetración y distribución.

Es una estrategia en la que el origen de sus productos, la relación con los agricultores y la confianza de los consumidores hacen parte de una misma historia: la de una marca que esta llevando mucho más que papas a las mesas, esta llevando más razones para compartir.

Ayudar es papitas

El compromiso de McCain con el campo colombiano se refleja en iniciativas como Ayudar es Papitas, con la que ha contribuido a mejorar la infraestructura de más de 80 colegios rurales y ha beneficiado a más de 5.600 estudiantes. Estrategias donde los mismos colombianos pueden apoyar al campo haciendo lo que más les gusta, comer papitas.

*Contenido elaborado con apoyo de McCain