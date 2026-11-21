¿Cómo genera confianza Jaramillo Mora durante todo el proceso de compra de vivienda?

Luisa Fernanda Jaramillo: Comprar vivienda es confiarle a una empresa parte del futuro de una familia. Nuestra responsabilidad comienza con la creación del proyecto, en la cual la calidad, el cumplimiento, la información clara y el acompañamiento son definitivos. En estos 56 años hemos aprendido que la confianza se construye con hechos y conciencia del impacto que generamos en la sociedad.

¿De qué manera incorpora esa visión de calidad de vida en sus proyectos VIS y no VIS?

L.F.J.: Crear hábitats que transforman vidas implica pensar en la vivienda y en su entorno. Integramos ubicación, movilidad, servicios y espacios públicos, así como diseños que favorecen el confort y el uso eficiente del agua y la energía. Nuestro compromiso es que el ciento por ciento de los desarrollos cuente con una certificación EDGE, CASA o LEED. También tenemos la certificación Best Place to Live, basada en la experiencia de quienes compran y habitan nuestros proyectos. Este reconocimiento reafirma que la calidad también se mide en la satisfacción y la vida cotidiana de las familias.

La compañía recibió el reconocimiento Líder Platino del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con 28 obras en proceso de certificación CASA, ¿qué representa este logro?

L.F.J.: Significa incorporar la sostenibilidad desde las primeras decisiones del proyecto y mantenerla como criterio de diseño e inversión. Buscamos que se traduzca en menores consumos de agua y energía, ahorros para los hogares y espacios más confortables y saludables. No se trata de construir más, sino mejor, pensando en sus habitantes y en el impacto que dejamos.

Tras el terremoto que afectó a Cali y al Valle del Cauca, Jaramillo Mora anunció un aporte de 22.000 millones de pesos durante cuatro años, ¿cómo se concreta ese compromiso?

L.F.J.: Estamos comprometidos con la reconstrucción de nuestra región. Por eso destinamos esos recursos y trabajamos con actores públicos, privados y sociales para acompañar a las familias. Una de las acciones fue entregar una vivienda a una de las familias damnificadas por el terremoto. Reconstruir es recuperar la confianza y las oportunidades. El sector privado debe aportar conocimiento y capacidad de ejecución a este esfuerzo colectivo. A Cali y el Valle los reconstruimos todos.

¿Qué aprendizajes deja Ciudad Guabinas, en Yumbo, sobre la integración de los nuevos desarrollos con las comunidades?

L.F.J.: Nos ha enseñado que el desarrollo genera más valor cuando se planea integralmente y en armonía con el entorno. Hemos consolidado una ciudadela que integra vivienda VIP, VIS y no VIS, comercio, espacios públicos y comunidad vecina. Las obras de infraestructura y las acciones para conservar e incrementar la biodiversidad fortalecen la relación de las personas con su entorno. Parques, ciclorrutas y escenarios deportivos son espacios de encuentro e integración. La responsabilidad de una constructora va más allá de edificar, es crear entornos y generar bienestar.

En 2020 asumió la codirección ejecutiva, ¿qué cambios ha impulsado para preparar a la compañía frente a los desafíos del sector?

L.F.J.: En 2020, junto a Pedro Martínez, asumimos el coliderazgo de la compañía fundada por mi padre, Gustavo Jaramillo Mora, continuando con el fortalecimiento de nuestra cultura cercana y colaborativa. Desde entonces, hemos impulsado una evolución constante, con las personas en el centro, para seguir construyendo una organización más consciente, que genera confianza. Trabajamos para ser un motor de progreso social y económico, guiados por la integridad, el amor por la gente, la corresponsabilidad, el respeto y la pasión. Queremos construir un legado que transforma vidas y genera bienestar integral.

*Contenido elaborado con el apoyo de la constructora Jaramillo Mora