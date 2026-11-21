La reputación de una organización no se construye a partir de lo que dice de sí misma, sino de aquello que demuestra con sus decisiones y su capacidad de generar valor para la sociedad. En Colsubsidio, esa trayectoria suma casi 70 años de evolución, respondiendo a las necesidades del país y convirtiendo su propósito social en oportunidades concretas para millones de colombianos.

Desde 1957, la organización ha desarrollado un modelo que conecta el crecimiento empresarial con el desarrollo social. “Somos la empresa social de los colombianos. Una organización que combina la solidez y eficiencia en su gestión, propias de una empresa privada, con un propósito profundamente social: poner todas nuestras capacidades y recursos al servicio de las personas”, explicó Paola Forero, gerente de reputación y marca de Colsubsidio. Una combinación que define su identidad y su manera de hacer las cosas.

Ese propósito se traduce en una presencia que acompaña distintas etapas de la vida. A través de sus servicios de educación, salud, vivienda, empleo, recreación y cultura, Colsubsidio busca ampliar el acceso a oportunidades y ayudar a que más personas desarrollen sus proyectos y alcancen sus metas. También trabaja con las empresas para fortalecer el talento humano, promover el empleo formal e impulsar la productividad. Así, el desarrollo de las personas y el de las empresas hacen parte de un mismo objetivo.

Hoy acompaña a más de 2,8 millones de trabajadores y sus familias y a más de 96.000 empresas afiliadas. A esto se suma una red de salud a la que están adscritas 1,6 millones de personas. Más que cifras de alcance, representan relaciones construidas a lo largo del tiempo y una responsabilidad que se renueva en cada servicio y experiencia.

Es precisamente en esa relación cotidiana donde se construye la confianza. “Para nosotros, la reputación no depende únicamente de lo que comunicamos, sino de la coherencia entre nuestras decisiones, los compromisos que asumimos y el impacto que generamos en la sociedad. La confianza se construye con hechos, con decisiones responsables y con experiencias que las personas puedan validar por sí mismas. Por eso, la transparencia, la eficiencia en la administración de los recursos, la escucha y la capacidad de reconocer oportunidades de mejora son esenciales. Es una tarea que compromete a toda la organización, no solamente a quienes trabajan en comunicaciones”, señaló Forero.

Esa confianza también se refleja en el reconocimiento de la marca. Por segundo año consecutivo, Colsubsidio hace parte de las marcas más queridas de Colombia, según el Brand Love Index. Un resultado que cobra sentido cuando se entiende que detrás de una marca reconocida hay millones de experiencias y una relación cercana con distintas generaciones.

Mantener esa confianza exige evolucionar. En un entorno de cambios sociales, económicos y tecnológicos, la innovación es una condición para seguir siendo relevante, y así lo ha entendido Colsubsidio.

De cara al futuro, el reto es anticiparse a las transformaciones, fortalecer alianzas y aprovechar tecnologías para contribuir a la productividad, la competitividad y la calidad de vida de los colombianos. “Nuestro principal desafío es seguir siendo relevantes para las nuevas generaciones de personas, empresas y familias. Esto nos exige continuar innovando, escuchar permanentemente y anticiparnos a las nuevas necesidades, sin perder la coherencia entre nuestro propósito y nuestras decisiones”, concluyó Forero

*Contenido elaborado con el apoyo de Colsubsidio