Xposible Colsubsidio: las historias de 33 proyectos que impulsan la sostenibilidad e inspiran a Colombia

Un parque fotovoltaico que suministra energía a una planta de agua potable en Bogotá; una academia que ofrece formación gratuita en gastronomía, a través de WhatsApp, para jóvenes, mujeres y migrantes; y acueductos comunitarios de Cundinamarca que fortalecen el acceso al agua. Estas apenas son tres de las 33 iniciativas reconocidas por Xposible Colsubsidio en su octava edición, un encuentro que reunió a líderes empresariales para analizar el papel de las organizaciones en la construcción del futuro del país.

La convocatoria atrajo 337 postulaciones de organizaciones de distintas regiones, con propuestas para responder a tres grandes desafíos: la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad. CECODES, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, aliado técnico de la iniciativa, estuvo a cargo de la evaluación. Entre los reconocidos hay empresas, fundaciones, universidades y entidades públicas como la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Chía.

Los retos que mueven a las empresas

En biodiversidad, la Fundación Bavaria vincula a comunidades rurales de los páramos de Santurbán y Chingaza en el monitoreo de especies, con herramientas de ciencia ciudadana, mientras la Organización Corona conserva ecosistemas estratégicos y conecta a las comunidades con proyectos productivos sostenibles.

En materia de cambio climático, Postobón renueva su flota con vehículos de tecnologías limpias, mientras que Holcim Colombia incorpora equipos eléctricos en sus operaciones industriales y de transporte para reducir las emisiones. Frente a la desigualdad, Konecta promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad visual mediante el proyecto Barreras Invisibles, Talento Invencible, y Sodimac Colombia desarrolla programas de formación para jóvenes en el sector de la construcción, con especial énfasis en la participación de las mujeres.

Soluciones que nacen en el territorio

Otras iniciativas tienen su origen en el campo y las comunidades. Nestlé de Colombia acompaña a productores de café y leche en la implementación de prácticas de agricultura regenerativa, mientras que Alpina brinda asesoría técnica a ganaderos y utiliza datos para orientar sus procesos a través de Agrósfera. En el ámbito social, la Fundación Carvajal desarrolla Mi Hogar Avanza, un programa dirigido a familias del Valle del Cauca y el norte del Cauca para contribuir a la superación de la pobreza multidimensional. Por su parte, Laboratorios Baxter aprovecha las bolsas intravenosas de PVC usadas para transformarlas en materia prima destinada a la fabricación de nuevos productos.

El reconocimiento, que desde 2019 busca visibilizar las prácticas empresariales sostenibles, ofrece a las compañías premiadas espacios de formación para sus equipos, un lugar en Visión Sostenible, el video-podcast que amplifica los aprendizajes de líderes empresariales, y conexiones con otras organizaciones de la Comunidad Empresarial Xposible. La idea es que cada historia sirva de ejemplo para que más empresas encuentren su propia manera de aportar al país desde sus negocios y territorios.

Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio concluyó que cuando las empresas integran criterios sociales y ambientales en sus decisiones pueden crecer, usar mejor los recursos y mejorar la calidad de vida de las comunidades. El anfitrión del encuentro fue José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, con la participación de Juan Esteban Orrego, director de la Cámara de Comercio de Bogotá.

*Contenido elaborado con el apoyo de Colsubsidio