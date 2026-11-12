People Day by Buk: el futuro del trabajo exige líderes que pongan a las personas en el centro

El mundo del trabajo cambió y las empresas enfrentan un desafío que va más allá de incorporar nuevas tecnologías: transformar su manera de liderar y desarrollar el talento. Esa fue una de las principales reflexiones de People Day by Buk, un encuentro que reunió a especialistas y líderes empresariales para conversar sobre el futuro de la gestión humana, la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas organizacionales.

Gabriela Durán, country manager de Buk Colombia, abrió la jornada con una pregunta que marcó el hilo conductor de su intervención: si las habilidades, las expectativas de los colaboradores y las formas de trabajar evolucionaron, ¿por qué el liderazgo no avanza al mismo ritmo?

Las cifras que compartió evidencian el reto. Según un estudio citado durante su presentación, los líderes destinan apenas el 13 por ciento de su tiempo al desarrollo profesional de sus equipos. Además, aunque el 73 por ciento de las empresas reconoce que necesita transformar su liderazgo, solo el 7 por ciento está tomando medidas para lograrlo.

“Hoy estamos buscando lugares felices para trabajar, en donde tengamos flexibilidad y equilibrio con nuestra vida personal, donde las empresas se preocupen por nuestra salud mental, aprendizaje y desarrollo profesional”, señaló Durán.

Gabriela Durán, la ejecutiva que lidera una de las compañías referentes en tecnología para la gestión del talento humano

Para la ejecutiva, una de las claves está en reconocer el valor de la diversidad generacional. Baby boomers, generación X, millennials y centennials conviven en las organizaciones con experiencias, motivaciones y perspectivas distintas. En lugar de convertir esas diferencias en barreras, las empresas pueden aprovecharlas para fortalecer sus equipos, impulsar la innovación y desarrollar nuevas capacidades.

“Conocer el valor de nuestro mix generacional nos va a permitir tener mejores herramientas de liderazgo, porque podremos entender qué motiva a las personas, cómo aprenden y qué les gusta para desarrollar mejor el talento”, explicó.

La inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes de la jornada. Más allá de automatizar tareas y optimizar procesos, su potencial está en liberar tiempo para que los equipos de gestión humana puedan concentrarse en actividades estratégicas: escuchar, ofrecer retroalimentación, acompañar el desarrollo profesional y tomar mejores decisiones.

“En la tecnología, lo que más nos da es tiempo: para pensar, crear estrategias, desarrollar a las personas y dedicarles tiempo”, destacó Durán. Una visión que conecta con el propósito de Buk de crear lugares de trabajo más felices, en los que la innovación tecnológica sea una herramienta para potenciar el talento y no para desplazar su dimensión humana.

Esta perspectiva también estuvo presente en la conferencia de Alejandro Melamed, especialista en recursos humanos y liderazgo, quien invitó a las organizaciones a dejar de ser guardianas de procesos para convertirse en arquitectas del trabajo del futuro. Su mensaje fue contundente: “Dejen de dar en las empresas cursos de oratoria y empiecen a dar cursos de escuchatoria. Hay que hablar menos y escuchar más”.

Por su parte, Estanislao Bachrach, doctor en biología molecular y conferencista en liderazgo, innovación y neurociencia, abordó la dimensión emocional de los procesos de transformación. Explicó que las personas no reaccionan de la misma manera ante los cambios y que los líderes necesitan comprender sus emociones y las de sus equipos para gestionar la incertidumbre. “Somos seres emocionales que aprendimos a pensar”, recordó.

La agenda también incluyó un panel sobre liderazgo femenino, moderado por Durán, con la participación de Andrea Villamizar, CEO de GSH; Denise Barrera, directora de Gestión Humana de Fintra; Eliana López, directora en Michael Page, y Carolina González Rubio, regional People Director en Opella. Las panelistas coincidieron en la importancia de pasar de los discursos a acciones concretas para cerrar brechas de género, fortalecer el bienestar y garantizar mayores oportunidades para las mujeres en posiciones de liderazgo.

Las conversaciones de People Day by Buk dejaron una conclusión: el futuro del trabajo no se construye exclusivamente con tecnología, sino con organizaciones capaces de aprender, adaptarse y reconocer el valor de las personas. Como resumió Durán, “no se trata de ser iguales, se trata de aprovechar nuestras diferencias para aprender unos de otros, ser más innovadores y construir lugares de trabajo mucho más felices”.