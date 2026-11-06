De la teoría a la acción: ¿qué debe contemplar la estrategia ambiental de una empresa para lograrlo?

Las señales del planeta son cada vez más difíciles de ignorar: sequías prolongadas, degradación de los recursos hídricos, pérdida acelerada de bosques, entre muchos otros fenómenos, exigen respuestas inmediatas que trasciendan el papel. En este escenario, el sector empresarial ha comenzado a entender que sus estrategias no pueden construirse al margen de esta realidad y que la sostenibilidad ambiental debe ocupar un lugar central en las decisiones y acciones que definirán su futuro. Para lograrlo, la experiencia de organizaciones que han avanzado en este camino refleja que para pasar de lo teórico a lo práctico se requiere audacia, tecnología y, sobre todo, una cultura transversal que involucre tanto a los colaboradores como a los aliados estratégicos.

Es el caso de Compensar, que a través de su estrategia de sostenibilidad ambiental “Con la cabeza en la tierra”, articula acciones que contribuyen a reducir su huella ambiental alrededor de 10 ejes: gestión de agua y energía, construcciones sostenibles, gestión de residuos y economía circular, emisiones, cuidado y protección de la fauna y la flora, menos consumo de papel, compras verdes, gestión legal, movilidad sostenible y cultura ambiental. Esta apuesta integral le ha permitido a la organización evitar la emisión de más de 637 toneladas de CO₂ en lo corrido de 2026, partiendo de una premisa esencial: cuidar el planeta y preservar sus recursos es fundamental para generar bienestar y transformación social.

La visión de la entidad se refleja en proyectos concretos como el complejo acuático de la Avenida 68, que reutiliza cerca de 390 metros cúbicos de agua mediante sistemas de tratamiento para riego y sanitarios, y la instalación de más de 2.600 paneles solares en ocho sedes en alianza con Terpel-Sunex, con lo que reducirá en 30% su consumo energético.

En materia de construcción sostenible, Compensar ha demostrado que es posible dejar atrás el mito de que los proyectos de vivienda de interés social no pueden incorporar criterios ambientales. Un ejemplo de ello son sus macroproyectos de vivienda, los cuales integran componentes de eficiencia energética y gestión hídrica, y que, actualmente, avanzan en once procesos de certificación ambiental, fortaleciendo así su apuesta por una vivienda cada vez más responsable con el entorno.

Asimismo, la red de movilidad limpia de la organización, reforzada por flotas de buses 100 % eléctricos y alianzas de uso compartido de vehículos mediante aplicaciones como Try My Ride, ha evitado la emisión de más de 20.000 kilogramos de CO₂ este año, mientras que en el eje de gestión de residuos y economía circular se logró gestionar más de 7.800 kilogramos de residuos orgánicos provenientes de comedores escolares, sedes y hoteles, transformándolos en un insumo útil para el desarrollo de actividades agrícolas.

¿De qué manera las organizaciones logran alinear su operación diaria con metas ambientales tan ambiciosas? ¿Cómo se logra comprometer a colaboradores, aliados y comunidades con prácticas sostenibles? Y, ¿cuáles son las claves para que el desarrollo urbano y la protección del planeta caminen de la mano? En la siguiente videocrónica recorremos los espacios y proyectos donde Compensar demuestra que cuidar el entorno es, en esencia, contribuir al bienestar de las personas.