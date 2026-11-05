Torneo Golf Master Club, el punto de encuentro de los líderes de mercadeo en Colombia

En el mundo de los negocios, las oportunidades de conectar con otros líderes y compartir experiencias pueden surgir en escenarios distintos a las salas de juntas. El deporte, por ejemplo, se ha convertido en un espacio para propiciar conversaciones, construir relaciones y abrir nuevas posibilidades de colaboración entre empresas.

Con esa premisa, mañana 6 de noviembre comenzará el Torneo de Golf Master Club, una iniciativa que reunirá a CMO (Chief Marketing Officers) y líderes de mercadeo de diferentes compañías en Colombia. Organizado por Colombia Golf Travel, Talk Media Group y Market Medios, el encuentro busca combinar la práctica deportiva con el networking y el intercambio de experiencias entre quienes están al frente de las estrategias de las marcas.

Más allá de la competencia en el campo, el torneo propone un espacio de relacionamiento que facilita el encuentro entre profesionales de distintas industrias. La idea es que, mientras comparten una jornada alrededor del golf, los participantes puedan intercambiar perspectivas, identificar oportunidades y fortalecer vínculos que también aporten a sus organizaciones.

La iniciativa cuenta con la participación de marcas como Nissan, Club Colombia, Gatorade, Gatorade Zero, Titleist, GWS, EZGO, Café La Divisa y Bulova, que se suman a esta experiencia en la que el deporte funciona como un punto de conexión entre compañías y profesionales.

Construir marcas relevantes exige entender a las audiencias, reconocer tendencias y generar alianzas, y contar con espacios de conversación entre quienes toman decisiones de mercadeo adquiere especial importancia. En ese sentido, el Torneo de Golf Master Club busca consolidarse como un escenario de networking para una comunidad que comparte retos, aprendizajes y objetivos.

Así, el campo de golf, además de ser un lugar para competir, es un punto de encuentro para estrechar relaciones profesionales y generar conexiones estratégicas que puedan trascender la jornada deportiva.