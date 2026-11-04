Jugar legal también salva vidas: la apuesta de la Lotería de Cundinamarca por la salud de los colombianos

Comprar un billete de lotería suele estar asociado con la ilusión de ganar un premio. Sin embargo, detrás de esta actividad existe también un propósito social: los recursos generados por los juegos de suerte y azar legales contribuyen a financiar la salud pública en Colombia.

La Lotería de Cundinamarca es parte de este modelo. Entre enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, la empresa realizó aportes a la salud por más de 42.000 millones de pesos una cifra que permite dimensionar el alcance de su operación y su contribución a uno de los sectores fundamentales para el bienestar de los colombianos.

Este aporte también pone sobre la mesa la importancia de promover el juego legal en el país. La comercialización de billetes por fuera de los canales autorizados, las rifas sin los permisos correspondientes y las apuestas clandestinas representan un desafío para los operadores formales y afectan los recursos que, a través de esta actividad, se destinan a fines de interés público.

Por eso, fortalecer una cultura de legalidad es una tarea que involucra tanto a las empresas del sector como a las autoridades y los ciudadanos. Comprar a través de canales autorizados permite participar en una actividad regulada y contribuir al sostenimiento de un modelo que destina recursos a la financiación de la salud pública.

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Más allá de la posibilidad de ganar

La gerente general de la Lotería de Cundinamarca, Maribel Córdoba Guerrero, lidera una gestión orientada a fortalecer el papel de la empresa y visibilizar el impacto social de su operación. En ese propósito, comunicar el destino de los recursos es fundamental para que los jugadores conozcan el alcance de su participación y comprendan que la compra de un billete también tiene una dimensión colectiva.

Los recursos aportados entre enero de 2024 y septiembre de 2026 dan cuenta de esa contribución. Se trata de recursos que trascienden la dinámica comercial de los juegos de suerte y azar y respaldan la financiación de la salud pública en el país.

En este contexto, la información al consumidor y la elección de canales autorizados son fundamentales para fortalecer la confianza en el sector. La legalidad no solo implica el cumplimiento de las normas, sino también el respaldo a una actividad regulada que genera recursos para el bienestar colectivo.

El desafío está en mantener y fortalecer este compromiso, así como en promover una cultura de juego legal en la que los ciudadanos reconozcan el impacto de sus decisiones. Porque, más allá de la posibilidad de obtener un premio, comprar una lotería por los canales autorizados también significa participar en una actividad que contribuye a financiar la salud de los colombianos.