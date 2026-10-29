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Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 29 de octubre de 2026

La lotería arrojó los resultados ganadores del nuevo sorteo.

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Redacción Loterías
29 de octubre de 2026 a las 10:15 a. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves, 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

El sorteo de Baloto de este miércoles dejó una nueva combinación ganadora.
Resultado del Baloto hoy: combinación ganadora del acumulado de este miércoles 28 de octubre de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6833 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 6365, mientras que la quinta balota fue el 06.

Resultados del sorteo 6833 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6365
  • Quinta balota: 0
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6834 - La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente
Así se vivieron los sorteos de estas importantes loterías.
Resultados de las Loterías Cruz Roja y Huila de este martes 27 de octubre de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 28 de octubre de 2026: 7566 – Quinta balota: 6.
  • Sorteo del 27 de octubre de 2026: 9081 – Quinta balota: 7.
  • Sorteo del 26 de octubre de 2026: 4902 – Quinta balota: 8.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 27 de octubre de 2026: 4111 – Quinta balota: 7.
  • Sorteo del 27 de octubre de 2026: 6664 – Quinta balota: 1.
  • Sorteo del 26 de octubre de 2026: 7035 – Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 30 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.