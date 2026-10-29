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Números ganadores de El Sinuano del jueves 29 de octubre: resultados de los sorteos día y noche

Para quienes participaron, es importante verificar los resultados oficiales.

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Redacción Loterías
29 de octubre de 2026 a las 2:43 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Montaje de SEMANA

El Sinuano sigue siendo una de las loterías más populares entre miles de jugadores que, a diario, esperan comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Este jueves, 29 de octubre, no fue la excepción: tanto en el sorteo del día como en el de la noche se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la jornada.

La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 29 de octubre de 2026

En el sorteo diurno, los participantes permanecieron atentos desde tempranas horas para conocer los resultados oficiales. Más tarde, el sorteo nocturno volvió a captar la atención de quienes buscan una segunda oportunidad al cierre del día.

El Sinuano Día

  • Número ganador: 6443
  • La quinta: 2
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La quinta: Pendiente

Con el tiempo, El Sinuano se ha consolidado como una de las opciones preferidas en Colombia, gracias a la frecuencia de sus sorteos y la facilidad para participar. Por eso, quienes jugaron este sábado deben revisar con cuidado los resultados oficiales y verificar si sus números coinciden con los ganadores, tanto en la jornada diurna como en la nocturna.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

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Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
  • La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.