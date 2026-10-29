El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre: los números que debe revisar

Este jueves 29 de octubre de 2026, miles de jugadores en Colombia están pendientes de los resultados de los principales sorteos de chance, una oportunidad para comprobar si los números elegidos coincidieron con las cifras ganadoras de la jornada.

Entre los juegos más consultados se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con sorteos en diferentes momentos del día. Por eso, es importante verificar cada resultado según la modalidad y el horario correspondiente.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy

Los números ganadores de este jueves deben consultarse a medida que se realicen los sorteos.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8940 .

. La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Horarios de los sorteos

Para quienes desean comprobar sus apuestas, estos son los horarios habituales de las tres modalidades, que pueden estar sujetos a cambios:

El Dorado Mañana: 11:00 a. m.

11:00 a. m. El Dorado Tarde: 3:30 p. m.

3:30 p. m. El Paisita Día: 1:00 p. m.

1:00 p. m. El Paisita Noche: 6:30 p. m.

6:30 p. m. La Caribeña Día: 2:30 p. m.

2:30 p. m. La Caribeña Noche: 10:30 p. m.

¿Cómo comprobar si ganó?

Una vez publicados los resultados, se recomienda comparar las cifras ganadoras con el número registrado en el comprobante de la apuesta. También es importante verificar la modalidad y la fecha del sorteo, pues los resultados de jornadas anteriores no corresponden a los de este jueves.

Conservar el tiquete en buen estado es fundamental para realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio. Además, conviene consultar los canales oficiales o los puntos autorizados para confirmar las condiciones y los plazos establecidos.