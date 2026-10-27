Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del 27 de octubre: consulte los números ganadores

Este martes 27 de octubre, los jugadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña están pendientes de los resultados de los sorteos de chance que se realizan en Colombia. A lo largo del día se conocerán las cifras correspondientes a las diferentes modalidades de estos juegos.

Cada sorteo cuenta con un horario establecido, por lo que los resultados se publican de manera progresiva. Para comprobar si una apuesta obtuvo algún premio, es importante revisar tanto el número elegido como la fecha y la modalidad en la que se participó.

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy

Los números ganadores del martes 27 de octubre se irán incorporando a medida que se publiquen los resultados de cada jornada.

El Dorado Mañana

Número ganador: 5814.

La Quinta: 0.

El Dorado Tarde

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente.

Para saber si una apuesta resultó ganadora, es necesario comparar las cifras del tiquete con las publicadas para el sorteo correspondiente. También se debe comprobar que coincidan la fecha y la modalidad, ya que los resultados de la mañana, la tarde y la noche son diferentes.

En caso de acertar, se recomienda conservar el comprobante y consultar las condiciones establecidas por el operador para reclamar el premio.