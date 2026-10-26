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¿Jugó este lunes? Estos son los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del 26 de octubre

Los resultados deberán ser comprobados una vez se den a conocer públicamente.

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Redacción Loterías
26 de octubre de 2026 a las 11:33 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes, 26 de octubre, los jugadores de chance en Colombia están atentos a los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña, tres juegos de azar que cuentan con diferentes sorteos durante la jornada y cuyos números son consultados por quienes esperan acertar sus apuestas.

Para comprobar si la suerte estuvo de su lado, es importante revisar las cifras correspondientes a cada modalidad y verificar que coincidan con las registradas en el comprobante de juego. Además del número principal, algunos sorteos incluyen una cifra o un resultado adicional que también debe tenerse en cuenta.

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Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy

Los resultados de los sorteos de este jueves se conocerán progresivamente, de acuerdo con los horarios establecidos para cada juego. Por esta razón, la información debe actualizarse a medida que se publiquen las cifras oficiales.

El Dorado Mañana

  • Número ganador: 3383.
  • La Quinta: 9.
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El Dorado Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Número ganador: 7492.
  • La Quinta: 5.
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El Paisita Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Número ganador: 9501.
  • La Quinta: 0.
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La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

¿Cómo verificar si ganó?

Para comprobar una apuesta, se recomienda comparar el número registrado en el tiquete con el resultado oficial del sorteo correspondiente al lunes, 26 de octubre. Es fundamental revisar el nombre del juego, la modalidad y la fecha, pues las cifras pueden variar entre los sorteos de un mismo día.

También conviene conservar el comprobante y consultar los canales oficiales de los operadores para conocer las condiciones de pago y los procedimientos para reclamar un eventual premio.